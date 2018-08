Abarth 595 Turismo van AB-lezer gestolen in Amsterdam

Vannacht werd in de hoofdstad deze hatchback gestolen.

Zonder maatregelen een leuke of duurdere auto rijden. Het lijkt bijna niet meer te kunnen, want de ene auto na de andere wordt gejat. Zo ook in het geval van Nick en zijn Abarth 595 Turismo. Het Italiaanse bommetje is vannacht door tuig gejat in de wijk Overtoomse Sluis op de Derde Kostverlorenkade in Amsterdam.

Een specifiek tijdstip weet Nick niet te melden. Terwijl de AB-lezer afgelopen nacht op één oor lag, is de auto meegenomen. Vanmorgen ontdekte Nick dat zijn auto er niet meer stond. Of het om één of meerdere dieven gaat is tevens niet bekend.

Het gaat om een grijze Abarth 595 Turismo uit 2017. De auto heeft rode remklauwen, met lichte lakschade links en rechts van het kenteken aan de voorkant. Verder zit er op de achterbumper aan de linkerkant een deukje van ongeveer vijf centimeter. Op het moment dat de Abarth werd gestolen stond de auto geparkeerd op een openbare parkeerplaats. Bij de Italiaan hoort kenteken NH-812-G.

Nick heeft een beloning van 250 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de vondst van de auto. Tips kunnen naar tips@autoblog.nl, we zetten het dan door naar Nick.