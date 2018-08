Dit is de Porsche Cayman GT4 Clubsport Rallye Concept

Steeds langere namen verzinnen voor een model is een ding tegenwoordig.

Stof bijten, zand happen en dat alles op slecht begaanbare wegen. Voor de Cayman GT4 Clubsport Rallye moet het geen probleem zijn. Waar we naar kijken is een concept die Porsche later deze maand aan het publiek gaat laten zien tijdens de Rallye Deutschland.

De auto is gebaseerd op de Cayman GT4 Clubsport, generatie 981. Op dit moment heeft Porsche zelf, op wat plaatjes na, weinig laten weten over de auto. De typische lampen, velgen, de toevoeging van een roofscoop en de all-terrain banden laten zien dat dit geen normale Cayman is.

Romain Dumas zal tijdens de Rallye Deutschland in actie komen met de Cayman GT4 Clubsport Rallye Concept. Dumas reed recent nog een record op Pikes Peak met de elektrische Volkswagen ID R Pikes Peak.

Vooralsnog heeft de Cayman GT4 (981) geen opvolger gekregen. De verwachting is dat Porsche volgend jaar de 718 Cayman GT4 gaat presenteren. Het merk is al regelmatig gespot met een testexemplaar op de ‘Ring. Het goede nieuws is dat een zescilinder voor de GT4 behouden zal blijven.