Haal een grapje uit met de MINI Countryman van je vrouw

Schat, ik heb iets gedaan.

Kijk, het is vandaag Valentijnsdag. En het is een beetje te laat om nu nog de gereedschapskist uit de schuur te halen, maar misschien is het een ideetje voor volgend jaar. Verbouw de gloednieuwe MINI Countryman van je vrouw (of man) naar een offroader dankzij delta4x4.

De tuner heeft in samenwerking met rallyteam X-raid een offroad pakket bedacht voor de nieuwe MINI. De kinderen naar school brengen, boodschappen doen, even iets ophalen in het centrum. Al deze bezigheden kun je nu ook doen tijdens minder plezante weersomstandigheden. Vooral handig in ruige Nederlandse gebieden. Aardbevingen in Groningen, overstromingen in Limburg. Dat soort werk. Too soon?

delta4x4 MINI Countryman

Het offroad maken van je auto is tegenwoordig mainstream. Denk aan een Lamborghini Huracán Sterrato of een Porsche 911 Dakar. De tuning van delta4x4 omvat nieuwe ophanging voor je MINI Countryman. Daardoor kan de hatchback tot 20 mm worden verhoogd. Drempels geef je voortaan de spreekwoordelijke middelvinger.

En stoeprandschade zal je een worst zijn met de Klassik_B RUGGED banden, voorzien van 17 inch velgen. Deze hebben ook een sneeuwvlok symbool. Kun je de MINI meteen meenemen op wintersport!

Het kitje van delta4x4 is voor bijna iedere variant van de MINI Countryman. Of je nu een benzine of diesel hebt. Als je 17 inch te lullig vindt moet je even geduld hebben. Een variant met 18 inch velgen is in de maak.

Het voordeel van die 18 inch velgen is dat Countryman-varianten met grotere remmen overweg kunnen. De 17 inch set past bijvoorbeeld niet op de John Cooper Works.

Deze tuning is natuurlijk compleet overbodig voor Nederland. Het is veel meer toepasselijk als je in Zweden, Oostenrijk of Zwitserland resideert. Maar kan jou het schelen. Bouw je MINI Countryman om tot een delta4x4, staat harstikke leuk naast je Dakar op de oprit.