Audi heeft geen zin meer in paupers

Wil je er premium bij rijden met vier ringen in de grille? Dan moet je rekening houden met deftigere prijzen bij Audi.

Het is nogal een geklaag dat nieuwe auto’s niet meer te betalen zijn. Dan hebben we slecht nieuws voor je. Dit is geen tijdelijke trend, waarbij op termijn de prijskaartjes weer gaan zakken. Auto’s zijn gewoon duur en ze worden alleen maar duurder. Is het niet de Nederlandse overheid die met belastingen speelt, is het wel een autofabrikant die een prijsverhoging doorvoert.

Met vandaag in de hoofdrol: Audi. Het merk uit Ingolstadt heeft een recente identiteitscrisis achter de rug, nu is het zaak om de focus naar de toekomst te verplaatsen. Een toekomst van meer exclusiviteit en meer prestige, wat ook een deftiger prijskaartje betekent.

Audi prijzen omhoog

Dat is niet nieuw bij de Duitse merken. Mercedes is al eerder deze koers ingeslagen. Men neemt afscheid van goedkopere modellen waar minder marge op zit, waardoor het instapniveau hoger komt te liggen. Audi gaat een vergelijkbaar pad bewandelen.

In een interview met Auto Express zegt het merk dat het premium niveau naar een volgend niveau moet worden getild. Kortom, je moet meer pecunia’s gaan uitgeven voor een model van het merk.

Binnen het Volkswagen concern is dit ongebruikelijke ontwikkeling. Porsche is door de jaren heen duurder geworden. Dat geeft ruimte aan Audi om ook verder omhoog te bewegen. Wie weet volgt Volkswagen op termijn ook wel, of blijft dat wel een merk voor het ‘volk’?

Er is geen ruimte meer voor paupermodellen zoals de A1 of de Q2. Ga maar lekker een Volkswagen Polo rijden als het goedkoper moet. Als jij straks iemand zit rijden in een nieuwe A6 of een Q6 weet jij: dit is een man of vrouw met prestige, exclusiviteit en aanzien. Althans, dat hoopt Audi te bereiken dan.