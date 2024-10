911 Dakar op Marktplaats mag mee voor de hoofdprijs

De Porsche 911 Dakar heeft nauwelijks afgeschreven, zoals deze occasion op Marktplaats.

Helaas pindakaas als je nu nog een nieuwe Porsche 911 Dakar wil bestellen. De Dakar staat niet langer in de configurator. Dat betekent dat je op de tweedehands markt bent aangewezen. Het is echter niet zo dat je ze met een leuke afschrijving kunt oppikken. Nee zeker niet!

Porsche 911 Dakar op Marktplaats

Op Marktplaats vonden we deze Dakar, de auto staat te koop bij de dealer. Toen Porsche de 911 Dakar in Nederland lanceerde begon de vanafprijs bij 299.900 euro kwijt. Geheel in traditie van het merk kun je daarna nog de prijs flink opvoeren door allerlei opties aan te vinken.

Een nieuwe samenstellen is zoals gezegd niet langer mogelijk, maar een nette occasion met garantie zoals deze komt niet eens in de buurt van die vanafprijs. Dit specifieke exemplaar staat te koop voor 374.900 euro. De auto uit 2023 heeft met 3.124 kilometer ook niet stilgestaan. Kortom, je moet gewoon een dikke premium betalen voor de exclusieve Dakar. Tja, het blijft een speciaaltje van Porsche hè.

Het is misschien de traagste 992 qua topsnelheid (240 km/u), maar ook de stoerste. En met een 0-100 tijd van 3,4 seconden is het nog steeds geen stakker. de geblazen 3.0 liter zescilinder boxermotor levert 480 pk in de Dakar.

Deze auto is uitgevoerd in de Roughroads livery, met een kleurencombinatie van Gentiaanblauw en wit. Naast het Rallye Design Pakket beschikt de Dakar over onder een witte wijzerplaat en een wit Sport Chrono klokje.

Je zal altijd exclusief voor de dag komen met een Porsche 911 Dakar, je zal ze daardoor niet veel op Marktplaats gaan zien. Er zijn slechts 2.500 exemplaren wereldwijd geproduceerd van dit model. Een naar verwachting eenmalig geintje van Porsche, verwacht met de 992.2 geen nieuwe Dakar. Die verwachting helpt de prijs hoog te houden van een gebruikt exemplaar zoals deze.