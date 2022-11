Lamborghini Huracán Sterrato eindelijk officieel!!!

Nou nou, poeh poeh, he he. Eindelijk is de Lamborghini Huracán Sterrato officieel onthuld.

Een iets andere variant van de al langer bekende Lamborghini Huracán is dan eindelijk hier. Lamborghini heeft namelijk officieel de Huracán Sterrato onthuld. Heel erg tof natuurlijk, maar het duurde wel lang. Sterker nog, de vorige teasers waren dusdanig onthullend, waardoor feitelijk dat moment de première was. Toen moesten we het echter voornamelijk met afbeeldingen doen, nu is er een hoop informatie beschikbaar.

De auto maakt nu zijn debuut op Art Basel in Zwitserland. Nu het even iets minder gaat met de auto-evenementenbranche zoeken fabrikanten andere evenementen om te shinen. De Sterrato is de offroad versie van de Huracán. In totaal staat ‘ie 4,318 centimeter hoger op zijn poten.

Vergeet niet dat de basisauto een raszuivere supercar is, dus zó veel is 4,318 centimeter niet. Op het Suzuki Terrein Treffen zullen ze je alsnog niet serieus nemen. Informatie over lieren, aanloophoeken, vrijloopnaven en hoge gearing konden we dan ook niet vinden.

Rally modus!

Het ‘Integrated Vehicle Dynamics-systeem is opnieuw gekalibreerd om goed om te kunnen gaan met de grotere banden en rijhoogte. Zowel ‘Strada’ (straat) als ‘Sport’ (sportief!) is aangepast. Ook is er een nieuwe rijmodus: rally. Perfect als je bij een Cars & Fristi-meeting op een camping in Appelscha jezelf uit een grasveldje moet zien te redden.

De Sterrato is ook een maatje breder, dankzij nieuwe wielkastverbreders. Er zijn 15 inch remschijven voor (met zes zuigers voor de klauw), achter meten ze 14 inch (en hebben de klauwen vier zuigers).

Er zijn nu ook speciale 19 inch wielen met offroad-banden: Bridgestone Dueler AT002. Deze zijn ook nog eens runflat, want er zit (helaas) geen reservewiel op het dak. In plaats daarvan is r een roofscoop én zijn er dakrails. Op een Lambo! Ook is er meer bescherming aan de onderzijde.

Motor Lamborghini Huracán Sterrato

Dan de motor. Het is namelijk de laatste Lamborghini met enkel en alleen een atmosferische verbrandingsmotor. Dat is een specifieke categorie, maar wel een belangrijke voor de liefhebber en @petroldrinker. Hierna is het turbo’s, geëlektrificeerd of elektrisch.

Helaas heeft Lamborghini er niet iets bijzonders van gemaakt. De 5.2 motor levert 610 pk en 560 Nm, net als de eerste Huracán. Van 0-100 km/u is 3,4 seconden. De topsnelheid is slechts 260 km/u, uiteraard begrensd om de banden te ontzien. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de Porsche 911 Dakar.

De prijs is nog niet bekend, maar wel dat je ‘m via het Ad Personam-programma kunt samenstellen. Reken maar op een gepeperd prijskaartje. Er zijn 350 exterieurkleuren leverbaar, evenals 65 tinten voor het interieur. Lamborghini gaat er precies 1.499 exemplaren van maken. De productie van de Lamborghini Huracán Sterrato start in februari 2023.

Uiteraard hebben we ook bewegende beelden voor je:

