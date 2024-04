MINI Aceman, groter dan Cooper en kleiner dan Countryman

De nieuwe MINI Aceman, inclusief de Nederlandse prijs en marktlancering.

Hoe mini zijn de MINI’s nog tegenwoordig? Het is iets dat je geregeld hoort. Met name de onlangs vernieuwde Countryman is een vrij gigantische auto voor een auto met deze badge. Dat MINI ook nog compacte auto’s kan bouwen bewijst het met de Cooper én deze gloednieuwe Aceman.

De Aceman werd al eerder voorgesteld als concept. Dit is het productiemodel zoals ‘ie straks in de showroom te bewonderen is en hoe je de auto op straat gaat zien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grotere Countryman komt de Aceman uitsluitend als volledig elektrische auto op de markt.

Specs

Meteen door naar het belangrijkste, de aandrijflijn! De MINI Aceman E is uitgerust met een 184 pk sterke elektromotor. Met 290 Nm aan koppel moet je het doen en sprint dit model in 7,9 seconden naar 100 km/u. De top ligt op 160 km/u. Wie wat meer peper wenst kan terecht bij de Aceman SE, deze levert 218 pk en 330 Nm aan koppel. 0-100 km/u verloopt net wat sneller met een tijd van 7,1 seconden. De topsnelheid bedraagt 170 km/u.

De nieuwe MINI Aceman is uitgerust met een 42,5 kWh accupakket. Het opgegeven rijbereik is 310 kilometer WLTP voor de Aceman E. De SE heeft een grotere 54,2 kWh accu en komt met 406 kilometer WLTP bijna honderd kilometer verder op een volle batterij.

Tegenvallend snelladen

Aan de thuis- of publieke lader kun je de accu met 11 kW opladen. Geen baanbrekende technologie als het gaat om snelladen. Sterker nog, dit is een beetje teleurstellend voor een compleet nieuw model. De MINI Aceman E kan slechts 75 kW snelladen, de SE haalt een max van 95 kW.

De accu van 10 tot 80 procent laden neemt net geen 30 minuten in beslag. Als je de navigatie van de auto gebruikt kan de accu pre conditioneren wat helpt om de maximum laadsnelheid te bereiken, zeker met echt koud weer. Anders is het huilen aan de snellader.

En verder

Aan boord van de MINI Aceman tref je vijf zitplaatsen aan. De bagageruimte bedraagt 300 liter. Met de achterbank plat is er tot 1.005 liter bagageruimte mogelijk. De elektrische auto is 4,07 meter lang, 1,75 meter breed en 1,5 meter hoog. Qua wielen begint het bij 17 inch en je kunt upgraden tot 19 inch, afhankelijk van de uitvoering.

Het interieur is vrij minimalistisch. Het is afgewerkt met aaibare materialen en in het midden zit een groot OLED-scherm met een diameter van 240 mm. Het systeem draait op MINI Operating System 9. Er zitten enkele knoppen onder het scherm en op het stuurwiel. Een groot deel van de bediening verloopt via het scherm.

Marktintroductie en prijs

MINI heeft ook meteen de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe Aceman. Het merk positioneert dit nieuwe model tussen de elektrische Cooper (vanaf €35.990) en de Countryman (€43.490). De Aceman heeft een vanafprijs van €38.990 of vanaf €599 per maand in de private lease. Vanaf medio juni is de Aceman te bestellen.