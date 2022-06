Haal jij deze strakke SL600 naar Nederland toe?

Met deze strakke SL600 kun je het zomerseizoen lekker kachelen.

Afgelopen week maakte Mercede-Benz bekend dat er een nieuwe Maybach-telg aankomt. Zonder al te cryptisch of concreet te worden (het zat er precies tussenin) blijkt het dat er een Mercedes-Maybach SL aankomt. In principe een logisch gedachte. Ze combineren een grote dure cabrio met de luxe, pracht en praal van een Maybach.

Maarreh, wat als je geen zin hebt om te wachten en eigenlijk ook niet minimaal 250.000 euro wil stukslaan op een nieuwe auto? Voor een vijfde van dat bedrag kun je namelijk al een hele hoop moois vinden. Wat te denken van deze fraai uitgevoerde en strakke SL600?

Snel, niet opvallend

Het mooie van de Mercedes-Benz SL600 was dat je de prestaties van de SL55 kon combineren met het uiterlijk van de SL500. En nog mooier, de SL600 heeft meer koppel dan beide. Aanvankelijk wilden we op zoek gaan naar de laatste R230, maar die facelift wordt net zo mooi oud als de bedprestaties van Johan Derksen. Er was ook een ’tussenmodel’. Deze kwam in 2005 op de markt en werd in 2007 alweer opgevolgd. Precies uit die periode komt deze fraai uitgevoerde SL600.

Het is namelijk een keurige configuratie: donkerblauw (Tansanit Blau) met cognac-kleurig (BRAUN!!!) leder erin. Met zo’n samenstelling zou zelfs Autoblog-coryfee @sportabgasanlage een Benz overwegen. Enig smetje zijn wellicht de AMG-velgen (naast het AMG sportpakket), maar het misstaat zeker niet.

Prijs van deze strakke SL600

Qua kosten hoef je het niet te laten. De vraagprijs van deze strakke SL600 is namelijk slechts 37.990 euro. Natuurlijk, je moet even een Uli vinden die ‘m naar Nederland voor je haalt. Ook zijn er nog wel wat bijkomende kosten, maar een sloot BPM blijft uit gezien de leeftijd.

In technisch opzicht blijven de specificaties om van te smullen. De motor is een 5.5 liter V12 met twee turbo’s. Het is een faceliftmodel, dus heb je geen 500 pk, maar 517 pk. Het koppel bedraagt dan ook geen 800 Nm, maar 830 Nm. Het is net dat beetje meer dat de connaisseur weet te waarderen.

Als je het niet voldoende vindt, het is vrij eenvoudig om er meer dan 600 pk uit te extraheren. Zonder begrenzer haalt deze strakke SL600 alsnog op zijn sloffen 300 km/u. Nodig is het niet, maar wel leuk. En dat geldt voor de hele auto en dat maakt ‘m zo mooi. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Meer lezen? Check hier onze Mercedes-Benz SL (R230) special!