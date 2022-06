Toyota lanceert nóg heftigere Corolla, zonder achterbank

Een Toyota Corolla zonder achterbank, het moet niet gekker worden.

Het mooie van een hot hatch is dat het in principe een normale bruikbare auto is, maar dan wel eentje waarmee je een hoop lol kunt beleven. Je kunt ermee over de Nordschleife knallen en de volgende dag gewoon weer de kinderen naar school brengen en boodschappen doen. Met een hot hatch kun je dus ook gewoon de vrouw des huizes tevreden houden.

Toch zijn er fabrikanten die af en toe hot hatches waarbij het dagelijkse gebruiksgemak wordt opgeofferd om een échte hardcore auto te maken. Denk bijvoorbeeld aan een Renault Mégane R.S. Trophy of een Golf GTI Clubsport.

Toyota doet ook een duit in het zakje met de nieuwe GR Corolla. Die is in de basis al een hele serieuze hot hatch, maar de Japanners doen er nu nog een schepje bovenop. De normale GR Corolla is nog maar pas onthuld, maar ze lanceren nu de GR Corolla Morizo Edition.

Meestal moet een special edition het van wat uiterlijke aanpassingen hebben, maar blijft in technisch opzicht alles gelijk. Bij deze Morizo Edition is het juist andersom. Aan de buitenkant zie je weinig verschil met een normale GR Corolla, de verschillen zijn juist onderhuids te vinden.

Om te beginnen heeft Toyota de GR Corolla van wat overtollige kilo’s ontdaan. En wat doe je dan? Precies, dan sloop je de achterbank eruit. Het resultaat is dus een vijfdeurs hatchback met maar twee zitplaatsen. Daarmee wordt 30 kg aan gewicht bespaart. De twee overgebleven stoelen zijn speciale kuipstoelen.

Verder zijn nog diverse upgrades doorgevoerd. Zo zijn er verstevigingen aangebracht voor extra stijfheid, de overbrengingen van de handgeschakelde zesbak zijn korter gemaakt en er zijn 10 mm bredere banden gemonteerd. Het vermogen van 300 pk blijft gelijk, wél stijgt het koppel van 370 Nm naar 400 Nm.

Mocht je trouwens benieuwd zijn wie of wat Morizo eigenlijk is: dat is niemand minder dan grote baas Akio Toyoda. Morizo is zijn pseudonym wanneer hij niet de CEO is van Toyota, maar achter het stuur zit. Hij deed bijvoorbeeld onder deze naam mee aan de 24 Uur van de Nürburgring.

De GR Corolla Morizo Edition is dus een eerbetoon aan een CEO die niet alleen geïnteresseerd is in financiële resultaten, maar ook daadwerkelijk passie heeft voor auto’s. Helaas kunnen wij daar niet van meegenieten. De gewone GR Corolla gaat aan onze Europese neus voorbij, dus deze Morizo Edition ook.