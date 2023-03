Haalt Mercedes oude bekende terug om de boel te redden?

Het lijkt erop dat er in ieder geval één kop gaat rollen bij Mercedes.

Als je geen hartstochtelijke fan bent van een specifieke coureur hoop je natuurlijk op een spannende titelstrijd dit jaar. Helaas lijkt het daar voorlopig totaal niet op. Ferrari kan nog geen vuist maken en Mercedes mag blij zijn als ze überhaupt in de top 3 kunnen blijven. Als ze nog wat willen maken van het seizoen moet er echt wat gebeuren bij Das Haus.

Er gebeurt ook wat, want naar verluidt heeft Mercedes al na één race ingegrepen in de technische leiding. Die is sinds 2021 in handen van Mike Elliot, maar het mag duidelijk zijn dat dit niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd.

Volgens het Italiaanse Motorsport.com grijpt Mercedes daarom terug naar een oude bekende: James Allison. Hij was de technische baas van 2017 tot en met 2021. We kunnen voorzichtig stellen dat Mercedes in die periode succesvoller was dan nu. Dat is misschien niet op het conto van één man te schrijven, maar toch.

Allison heeft sowieso een hele indrukwekkende staat van dienst, want hij was van 2000 tot 2005 actief voor Scuderia Ferrari. Ook dat was een vrij succesvolle periode, om het eens eufemistisch te zeggen. Verder was Allison waarnemend technisch directeur bij Renault in 2004 en 2005, toen Alonso twee keer kampioen werd.

Mercedes heeft iemand als James Allison hard nodig om orde op zaken te stellen. Al is het natuurlijk de vraag op wat voor termijn zo’n aanstelling effect heeft. Volgens Toto Wolff klopt het hele concept van de auto niet, en dat los je niet een, twee, drie op. Ook niet als je James Allison heet.

Misschien moet er toch op lange termijn gekeken worden, zoals George Russell dit weekend opperde. Hij gaf aan dat ze misschien maar en deel van het seizoen moeten opofferen om in de tweede helft op pas volgend jaar een competitieve auto te hebben.

Mocht je trouwens benieuwd zijn wat Mike Elliot nu gaat doen: volgens Motorsport.com krijgt hij een functie elders. Bij het livery-ontwerpteam om precies te zijn. Dat klinkt niet als een promotie…