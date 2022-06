Deze 31 jaar oude Mercedes G-klasse kost anderhalve ton

Er is het nodige aan versleuteld, maar alsnog is het heel veel geld voor een oude G-klasse.

Er zijn waarschijnlijk weinig modellen waarbij er zoveel verschil zit in occasionprijzen als van de vorige G-klasse. Je kunt er eentje voor een paar duizend euro op de kop tikken, maar de prijzen kunnen ook oplopen tot boven de twee ton. En dan hebben we het nog niet eens over speciale versies als de 4×4 2 en de 6×6.

Nu zijn de enorme prijsverschillen niet zo gek, aangezien er ook enorme leeftijdsverschillen zijn. Voor een exemplaar uit 1991 betaal je natuurlijk een stuk minder dan voor een exemplaar uit 2017. Toch?

Nou, niet in dit geval. Dit babyblauwe exemplaar is namelijk bijzonder prijzig. Terwijl het in de basis gewoon een Wolf G-klasse is. Een ex-militair dus en die zijn over het algemeen voor een redelijk bedrag op de kop te tikken.

Dat heeft Expedition Motor (het bedrijf achter deze auto) ongetwijfeld ook gedaan, maar ze hebben deze G-klasse vervolgens stevig onder handen genomen. Heel stevig, want ze hebben naar eigen zeggen maar liefst 1.400 uur in hun nieuwste creatie gestoken.

Het resultaat is een auto die op alle vlakken naar een hoger plan is getild. Nu is dat niet heel moeilijk bij een militaire G-klasse, maar toch. De vijfcilinder diesel is nu bijvoorbeeld gekoppeld aan een vijftraps automaat die ook in latere G-klasses te vinden was. Ook zaken als de veren, schokdempers en de remmen hebben een upgrade gekregen.

Binnenin is misschien wel de grootste vooruitgang geboekt. Het interieur is helemaal up-to-date gebracht met climate control en een nieuw multimediasysteem met Apple Carplay. De stoelen zijn niet alleen bekleed met fraai bruin leer, maar ook voorzien van stoelverwarming.

Het ziet er allemaal strak uit, misschien een beetje te strak voor een werkpaard. Want dat is het in de basis nog steeds. Achterin zit je ook nog steeds als een militair, blootgesteld aan de elementen. Tenzij je het tentdakje installeert, maar daarmee heb je nog niet echt een luxe gevoel.

Het is dus een wat eigenaardig totaalpakket, maar er is markt voor. Expedition Motors doet dit namelijk al een paar jaar. Hun meest recente project is wel bovengemiddeld duur. Je bent altijd wel rond een ton kwijt in dollars, maar voor deze auto vragen ze maar liefst 160.000 dollar. Dat is gewoon anderhalve ton in euro’s.