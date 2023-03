Joel Beukers gaat voor goud met zijn Tesla Model S Plaid

Misschien vind je er geen reet aan, maar Joel Beukers heeft nu de meest opvallende Tesla van Nederland.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want de meest luidruchtige man van Nederland schafte onlangs een fluisterstille Tesla aan. Tot nu toe had de heer Beukers vooral een voorliefde voor auto’s die zo veel mogelijk decibellen produceren (zowel uit de uitlaat als uit de speakers). De omwonenden zullen ongetwijfeld heel blij zijn met zijn nieuwste aanwinst.

Zoals we al schreven kocht Joel Beukers natuurlijk geen instap-Model 3, maar een Model S Plaid met 1.000 pk. Joel kon zich wel vermaken met de auto, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn tot dusver. Hij postte op Instagram dat de Tesla al na en week moest afgevoerd worden op een trailer. Wat er precies aan mankeerde vertelde hij er helaas niet bij.

Hij doet ‘m in ieder geval nog niet weg, want Joel Beukers heeft de Tesla nu een kleine make-over gegeven. Je dacht toch niet dat hij in een saaie zwarte Model S rond ging rijden? De auto is – hoe kan het ook anders – goud gewrapt gemaakt door Absolute Motors.

Dechromen was eigenlijk niet nodig, want tegenwoordig is dat standaard bij een Tesla Model S. Het enige wat zwart gemaakt hoefde te worden waren de logo’s. Wel zijn voor de gelegenheid nog de spiegels en een deel van de voorbumper zwart gemaakt. Ook is er striping aangebracht, al valt dat een beetje weg tegen het goud.

In het interieur is nog een leuk detail te zien: de auto heeft ook in het digitale instrumentarium de juiste kleur gekregen. Je zou bíjna denken dat deze Tesla af fabriek zo is geleverd.

Met dank aan Absolute Motors voor de foto’s!