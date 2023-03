Onderzoek gestart naar loslatende Model Y-sturen

Een loslatend stuur, dat kun je beter voorkomen dan genezen. Daarom is er een onderzoek gestart.

Tesla’s hebben zo hun kwaliteiten, maar er kan heel af en toe wel eens een productiefoutje insluipen. Zo kan het stuur van je Model Y bijvoorbeeld spontaan los laten. Je hebt natuurlijk altijd Autopilot nog, maar een functionerend stuur is toch wel handig.

We moeten het probleem niet groter maken dan het is, want in totaal zijn er twee klachten binnengekomen over loslatende sturen bij de Model Y. We hebben het over klachten bij de NHTSA, de Amerikaanse instantie die de verkeersveiligheid in de smiezen houdt.

Over één van deze gevallen schreven we in januari al. Een man zat opeens met een los stuur in zijn handen toen hij in zijn gloednieuwe Model Y op de snelweg reed. Hij had de auto nog maar een week daarvoor in ontvangst genomen.

De oorzaak is ook bekend: in beide gevallen ontbrak er een bout die het stuurwiel en de stuurkolom aan elkaar moet houden. Dit merk je blijkbaar niet meteen, maar na verloop van het tijd kan het stuur dus opeens loskomen. Dat gebeurt dan op een ongelukkig moment: tijdens het rijden, als er druk wordt uitgeoefend op het stuur.

Met twee gevallen kunnen we niet spreken van een grootschalig probleem, maar ja, het zijn er wel twee teveel. Daarom heeft de NHTSA een onderzoek ingesteld. Ze gaan de Model Y van bouwjaar 2023 nader onder de loep nemen, om kijken of dit niet vaker voorkomt. Zo ja, dan moet er een terugroepactie op touw gezet worden.

De vorige recall van Tesla kon over-the-air worden uitgevoerd, maar dat zal in dit geval niet lukken. Elon Musk kan veel voor elkaar krijgen, maar een boutje over-the-air installeren is er nog niet bij. Dat is misschien ook helemaal niet nodig, want de NHTSA moet de boel nog onderzoeken.

Foto: @prerak op Twitter