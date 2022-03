Haas had Mercedes sidepods al lang afgedankt

Haas had Mercedes sidepods al in juli vorig jaar. Toen werkte het ook niet.

In Barcelona wist Red Bull nog even iedereen stil te krijgen van verbazing. Het Newey-ontwerp zag er zeer bijzonder uit. Helemaal werken deed het nog niet, maar een beetje ontwikkeling heb je altijd nodig. Het was echter Mercedes dat écht wist te verrassen bij de tweede pre-season-testsessie.

Het ontwerp van Mercedes met verticale sidepods deed bij iedereen de mond open vallen. De geruchten gingen al even, maar niemand die het ook daadwerkelijk geloofde. Dit kan toch niet werken? En toch, op het Sakhir Circuit van Bahrein stond daar ineens de Mercedes W13, compleet met verticale sidepods.

Haas had Mercedes sidepods al in juli!

Een van de mensen die erom moest gniffelen was Günther Steiner. De Italiaanse teambaas kwam het ontwerp bekend voor. Wat blijkt, Haas had Mercedes sidepods en heeft het idee vervolgens afgeschoten. Dat meldt Steiner aan de Duitse kwaliteitspublicatie Auto, Motor und Sport.

Dit was precies ons concept voor de eerste schetsen. We hadden het in de windtunnel getest afgelopen juli en realiseerden dat het voordelen brengt in langzame bochten. Maar, als totaalpakket kozen we toch voor de wijdere sidepods. Günther Steiner, de grappigste strenge teambaas.

Slecht idee?

De Haas teambaas (noemen ze dat daar een teamhaas?) maakte furore in de show Drive To Survive. Sterker nog, Steiner is de enige reden dat het nog enigszins om aan te gluren in. Haas was het eerste team dat meteen in 2021 de handdoek in de ring gooide. Al na drie bochten bleek de auto en een van hun coureurs een extreme mispeer te zijn. In plaats van miljoenen investeren om de achterstand te beperken (laatste blijf je toch wel), ging men focussen op het nieuwe jaar. Nieuwe regels, nieuwe kansen.

Nu Haas dit idee al heeft afgeschoten, wil dat niet zeggen dat het voor Mercedes een slecht idee is. De reden is simpel, bij Mercedes is er simpelweg veel meer budget om het idee uit te kristalliseren. Aan de andere kant, als Haas al een half jaar geleden erachter kwam dat het geen zin had, heeft Mercedes dan niet gewoon de verkeerde keuze gemaakt?