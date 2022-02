Steiner: toekomst Nikita Mazepin bij Haas aan een zijden draadje

Teambaas Guenther Steiner van Haas spreekt zich uit over de gevolgen van het afhaken van UralKali. Het kan slecht nieuws betekenen voor de toekomst van Nikita Mazepin bij Haas.

De reputatie van Rusland ligt onder vuur en we hoeven volgens mij niet uit te leggen waarom. Wat de gevolgen van de inval in Oekraïne ook zijn, in ieder geval is het gevolg dat het grootste deel van de wereld Rusland overal uit wil halen. Waaronder dingen die onschuldig lijken en vooral voor internationale verbintenis moeten zorgen, denk aan het Songfestival maar dus ook aan sportwedstrijden. Dat geldt ook voor de F1 nu Rusland weer op een paar manieren prominent aanwezig is in de sport.

UralKali

Ten eerste: GP van Rusland in 2022, no way Jose. Dat is de eerste logische stap. Een tweede logische stap komt bij een team vandaan. Haas F1, eigendom van Amerikaan Gene Haas, kreeg namelijk voor 2021 bijval van een groot Russisch bedrijf genaamd UralKali. Groot aandeelhouder van dit megabedrijf is Dmitri Mazepin, die twee eisen had om Haas geld toe te schieten. Nummer één: de auto van Haas zou prominent de naam UralKali krijgen en grotendeels in de kleuren van UralKali gespoten worden, heel toevallig ook de kleuren van de Russische vlag. Nummer twee: Haas zou in ieder geval één van hun bestuurders (Romain Grosjean en Kevin Magnussen in 2020, red.) de laan uit sturen voor Mazepin zijn zoon: Nikita Mazepin, die voor seizoen 2021 inderdaad een stoeltje kreeg bij Haas.

Nikita Mazepin

Goed, we hebben vorig jaar al kunnen ‘genieten’ van Nikita Mazepin als rijder bij Haas en zijn, eh, uiteenlopende streken. Nog voor hij een meter in een F1-auto had gereden bleek hij af en toe vrouwen te betasten en ook op de baan was zijn rijstijl op zijn zachtst gezegd tamelijk agressief. Toch bleef Mazepin bij Haas in 2021 en ook voor 2022 werd de Russische jongeling opnieuw getekend. Ze moeten wel, want Mazepin eruit betekent UralKali eruit en dus geld eruit.

Eruit

Nou is het andersom: met de spanningen rondom Rusland heeft Haas de kleuren en naam van UralKali van de Haas VF-22 verwijderd. Gisterochtend toen dit bekend werd, was de situatie rondom Mazepin nog onduidelijk. Hij reed gister nog wel de testrondes voor Haas, maar nu lijkt het verder te gaan dan alleen UralKali van de auto af. De deal tussen UralKali en Haas is een sponsordeal, dus zonder sponsor geen geld, zou je denken. Als UralKali daarmee het schip verlaat, gaat Mazepin mee. Het team zou zich klaar kunnen maken op geen Nikita Mazepin meer bij Haas.

Onzeker

Guenther Steiner, teambaas bij Haas F1, uit hun huidige stand van zaken tegenover Bob Varsha van Speed City Broadcasting. Hij laat wel ten eerste weten dat alle relaties met UralKali vaststaan in een contract en er momenteel weinig losgelaten kan worden over de situatie met zekerheid. Datzelfde geldt voor de vraag of Nikita Mazepin bij Haas kan blijven. Dat wordt op een later moment duidelijk. Wel is duidelijk dat de kleuren van UralKali voor nu wegblijven en dat deze actie door alle overige teams ondersteund wordt. UralKali heeft hun kant van het verhaal nog niet gedeeld met Steiner en Haas.

Vervanger

Wel wordt duidelijk dat Haas weet wat ze te doen staat als Nikita Mazepin niet kan rijden voor het team. Steiner meldt namelijk dat er al een vervanger klaar zit. Dat is Pietro Fittipaldi. Niet geheel toevallig de kleinzoon van F1-legende Emerson Fittipaldi en iemand die al een tijdje op het reservebankje zit bij Haas. Fittipaldi heeft twee F1-races op zijn naam staan, beide voor Haas, beide in 2020 en beide om dezelfde reden: hij verving Romain Grosjean na diens ongeluk in 2020. Fittipaldi is de eerste die gebeld wordt wanneer Haas iemand nodig heeft om het stoeltje naast Mick Schumacher te vullen, toevallig ook familie van een F1-legende. Kans op Schumacher en Fittipaldi in de F1, en dat in 2022. De wereld op zijn kop.