1.900 pk sterke hypercar nu open voor extra luide stilte

Dakloos genieten van 1.900 pk, al zal er aan de geluidsbeleving niet veel veranderen.

Dit zal geen mening zijn waar iedereen het unaniem mee eens is, maar ondergetekende houdt niet zo van cabrio’s. Ja, ik snap het verkooppraatje en collega @machielvdd heeft met zijn Z4 toen hij die nog had mij een perfect inkijkje geven in het cabrioleven en het heeft erg veel voordelen. Puur op uiterlijk zou ik echter meestal een coupé prefereren.

Geluid

En toch, in de klasse ‘exoot’ is de keuze voor een cabrio zeer begrijpelijk. Want een auto kan zo lelijk als de nacht zijn – extra kunnen genieten van de magistrale soundtrack van een Ferrari of Lamborghini met het dak open moet hemels zijn. In die prijsklasse is bijna elke auto beschikbaar als cabrio en is het een serieus verleidelijk alternatief.

Pininfarina Battista Targamerica

Pininfarina onthult nét voor Monterey Car Week een auto die op basis van die logica wat dubbelzinnig is. De Battista Targamerica is vrij eenvoudig een cabrioversie van de Battista, in een targa-samenstelling. Dat houdt in dat eigenlijk alleen het platte gedeelte boven je kruin eraf kan, de B-stijl blijft intact. Pagani, Bugatti, Lamborghini en vele andere merken gebruiken dit trucje al jaren omdat het dezelfde stijfheid garandeert als een coupé, maar dan met de optie om dakloos te rijden.

Eerlijk is eerlijk: de Battista is een prachtige hypercar en de dakloze configuratie kan ‘ie goed hebben. Maar om het geluid hoef je het niet te doen. De 1.914 pk sterke Rimac-tweelingbroer is immers volledig elektrisch. Gelukkig hoeft Pininfarina niemand te overtuigen van de Battista Targamerica. Oké, één persoon dan.

One-off

Nou is het al twijfelachtig om de Battista een ‘seriemodel’ te noemen, maar exclusiever dan de Targamerica wordt het niet. Er komt er namelijk maar één van. Dat heeft een goede reden: het is een hommage aan een auto waar ook maar één van was, in dakloze configuratie dan. Dat was de Ferrari Testarossa Spider uit 1986. De specificatie is dan ook een verwijzing naar de ‘Rossa: die was ook grijs met de welbekende vijfspaaks stervelgen en een subtiele blauwe ‘pinstripe’ aan de zijkant.

Zoals gezegd neemt Pininfarina deze unieke Battista Targamerica mee naar Monterey Car Week. Kopen kan niet: deze Battista is besteld als one-off door een klant. En nee, het is niet Bruce Wayne, die kwam begin deze maand al aan zijn trekken.