Mazda 6 wordt EZ-6 en komt naar ons toe!

We zeggen gedag tegen de Mazda 6 en verwelkomen de EZ-6 naar Europa.

Ietwat subjectief wellicht, maar de meest recente Mazda 6 is een uitzonderlijk mooie auto. Het was één van de eerste Mazda’s die genoot van de ‘Kodo’-designtaal waar Mazda nog steeds aan vast houdt. Met twee relatief ingrijpende facelifts wist de 6 het vol te houden van 2012 tot en met 2023. En in die tijd is hij altijd mooi gebleven.

Mazda 6 wordt EZ-6

Toch komt aan alles een einde en dus ook zoals gezegd aan de levensspanne van de Mazda 6. En in het huidige crossoverklimaat vallen de D-segmenters weg in rap tempo. Met dat in je achterhoofd is het laatste wat je verwacht dat Mazda met een opvolger voor de 6 komt. Maar dat doen ze: dit is de Mazda EZ-6.

Dat model is al even bekend, eerder dit jaar trok Mazda het doek van de EZ-6 in China. En wij stonden erbij en keken ernaar, want deze kloeke elektrische Mazda 6 zou voor China bedoeld zijn. Dat is logisch, want eigenlijk is de Mazda EZ-6 niet een echte Mazda. Het is namelijk een product van Changan Mazda, een joint venture in China tussen het Japanse merk en het Chinese merk Changan. Die hebben weer een submerk genaamd Deepal die een D-segment EV-sedan in het assortiment heeft. Mazda pakte die basis, gooide er een strak design overheen met hun eigen flair en dat is de EZ-6. Voor China dus een makkelijke manier om een Mazda-EV aan te bieden.

Naar Europa

Mazda besluit echter dat Europa toch een Mazda 6-opvolger kan gebruiken en bevestigt dat de EZ-6 naar Europa komt! En wel snel: eind 2024 al zou de EZ-6 bij de dealer kunnen staan. Het wordt dus wel een Chinese basis, maar dan met een Mazda-sausje.

Aandrijving

Zoals gezegd een EV dus. Er vanuit gaande dat de specs overgenomen van de Deepal SL03, de auto die zijn basis deelt met de Mazda EZ-6, kan je rekenen op een accupakket van zo’n 66 kWh met 255 pk in de dikste versie. Hiermee zou je 600 km rijbereik krijgen. Mazda doet weinig info uit de doeken over de specifieke aandrijving van de EZ-6 en of dit dus direct overgenomen wordt van de SL03.

Eveneens is onduidelijk of de EZ-6 ook de Range Extender-versie van de SL03 leent. Die kan je namelijk ook krijgen met een benzinemotor om een rijbereik van 1.000 kilometer te realiseren. Die benzinemotor zou een 1.5 liter grote viercilinder zijn, maar het doel van een Range Extender is dat deze enkel dient als ‘oplader’ voor de elektromotoren en dus niet de wielen aandrijft. Enerzijds door het vooral interessant maken van EV’s en het iets minder interessant maken van plug-in hybrides (waar de RE-versie onder zou vallen), zou je denken dat die versie lekker in China blijft. Anderzijds heeft Mazda met de MX-30 ook een Range Extender in de aanbieding, dus het merk is niet tegen het idee.

Nog heel even geduld dus, maar we mogen met enige overtuiging zeggen dat de EZ-6 een mooie opvolger is voor de Mazda 6. Dat is namelijk geen makkelijke opgave.