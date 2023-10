Prijs opgefriste Hyundai i20: wat betaal je voor 84 pk?

De prijs van de opgefriste Hyundai i20 is bekend. Wat betaal je voor zo’n kekke machine?

Nog niet zo heel lang geleden liet Hyundai de opgefriste i20 zien. De auto is actief in het B-segment, daar waar de concurrentie moordend is. De marges zijn relatief laag en tegenwoordig is de afzet ook niet meer wat het geweest is. Hyundai heeft vorig jaar nog dik 2.000 exemplaren van de i20 verkocht en dit jaar staat de teller al op meer dan 1.250 stuks. Daar komen er vast nog een paar bij, zeker nu er een opgefriste Hyundai i20 is.

We hebben de details al uitvoerig besproken, maar er zijn nieuwe bumpers, kleuren, wielen, bekledingen en nog wat wijzigingen. Dat zijn niet heel erg schokkende wijzigingen, maar dat betekent dat de klanten (en Hyundai dus ook) tevreden zijn over de auto. De prijs van de opgefriste Hyundai i20 hield je nog te goed van ons.

Prijs opgefriste Hyundai i20

En wat kost het? Nou, 22.795 euro. Voor dat geld krijg je een heuse atmosferische krachtbron én een handgeschakelde transmissie! Deze 1.197 cc metende vierpitter mobiliseert 84 briesende pk’s en 118 boomontwortelende Newtonmeters. Daarmee kun je in een nauwelijks te bevatten 13,1 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van een hoogst illegale 173 km/u.

Daarmee is de i20 wel 800 euro duurder geworden dan voorheen. Daar kunnen we heel erg veel van vinden, maar auto’s worden de laatste duurder (inflatie, BPM), dus in dat opzicht valt de stijging best mee. Voor die 22.795 krijg je de ‘i-Motion’. Die zijn standaard voorzien van airco, cruise control, elektrische spiegels en ruiten, DAB+ radio, achteruitrijcamera en lane assist. Op zich een prima uitrusting.

Luxer en sneller

De ‘Comfort’-uitvoering doet er vervolgens 16 inch lichtmetaal bij, deen igitaal instrumentenpaneel, LED-dagrijverlichting, dimmende binnenspiegel en nog wat dingetjes. De ‘Comfort Smart’ heeft dan ook nog een 10,25 inch scherm met navigatie bij. Een stapje hoger staat de Premium-uitvoering. Die heeft bipsverwarming, een Bose-geluidsinstallatie (met subwoofer!) en climate control.

De ‘Premium Sky’ heeft dat ook allemaal, plus een glazen schuif-/kanteldak. Mocht je meer sportiviteit willen, dan kan dat ook. Er is namelijk een ‘N-Line’ op komst. Die arriveert ietsje later. Er zal ongetwijfeld ook een opgefriste Hyundai i20 N verschijnen, maar die levert Hyundai Nederland (vooralsnog) niet.

Wel is er een krachtigere motor in de vorm van 1.0 T-GDI. Die levert precies 100 pk en 171 Nm. Deze driecilinder kun je voorzien van een handgeschakelde zesbak (standaard) of zeventraps DSG (optioneel). Kies je voor die laatste, dan zit er een 48V generator bij. De handbak gaat in 10,4 tellen naar de 100 km/u en loopt 188 km/u. De automaat-versie gaat in 11,4 naar de 100 km/u en haalt een top van 185 km/u.

Concurrentie:

Nu de prijs van de opgefriste Hyundai i20 bekend is, kijken we meteen eventjes wat de concurrentie doet. Bij de Citroen valt op dat ‘ie er vanaf 18.400 euro is. Dat is enorm goedkoop, want je krijgt een 1.2 met 83 pk én airco. Echter, er is een addertje onder het gras, want je kan ‘m krijgen in Steel Grey (600 euro extra) of Elixer Red (780 euro extra). Je kan ‘m niet in de grondverf laten leveren, zoals @RubenPriest opperde.

De vernieuwde Hyundai i20 is per direct leverbaar en staat aan het einde van dit jaar bij de dealers.