Hagelnieuwe Vantage heeft nu al een speciaaltje

We kennen de nieuwe Aston Martin Vantage nog geen jaar en dit is al de AMV24.

Meestal komt gedurende de jaren een speciaaltje van een bestaand model op de markt om het ding weer onder de aandacht de krijgen. De Bugatti Veyron is daar een uitstekend voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook de Lamborghini Gallardo.

Aston Martin gooit het over een andere boeg. De nieuwe Vantage werd eerder dit jaar voorgesteld, maar nu al komen de Britten met een speciale editie. Het gaat momenteel Aston Martin niet financieel voor de wind, dus ze kunnen iedere verkoop wel gebruiken. In dat kader: ren naar de dealer voor een nieuwe Aston Martin Vantage AMV24.

Van de vorige generatie Vantage (met de 4.3 en 4.7 V8) kwam het merk geregeld met een special om een overwinning in de racerij te vieren. Deze traditie zet Aston Martin vol trots voort met de komst vna de AMV24. Dit speciaaltje viert namelijk de overwinning van Comtoyou Racing met een Vantage GT3 tijdens de 2024 CrowdStrike 24 Hours of Spa.

Slechts 24 exemplaren gaat Aston Martin maken van de AMV24. Geen toevallig gekozen getalletje. Het moeten er ook niet veel meer zijn, je staat toch voor aap als je limited edition niet uitverkocht raakt.

De auto is gespoten in de kleur Podium Green en uniek samengesteld door Q by Aston Martin. Naast de groene lak is er een Lime livery, de kleur van Aston Martin Racing (AMR), over de Vantage geplakt. Die kleur komt weer terug op andere delen van de auto. Zoals de spiegels en de lucht in- en uitlaten. De derde kleur die je kunt treffen op de AMV24 is Gloss Black.

Naast een uniek exterieur en kek interieur met hier en daar een badge krijgen eigenaren nog een bijzonder extraatje. Iedere koper van de Aston Martin Vantage AMV24 krijgt een uitnodiging om de 2025 24 Hours of Spa bij te wonen. Uiteraard als gast van Aston Martin Europe. Ook mogen ze de Vantage loslaten op het circuit, alvorens de race daadwerkelijk begint.

Kortom, een speciaaltje voor raceliefhebbers. Aan de looks ligt het in elk geval niet. Eens kijken hoe snel ze 24 exemplaren van de AMV24 weten te slijten!