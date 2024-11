Deze Nederlandse Defender wil bij de Hells Angels horen

Tatoeëerder Henk Schiffmacher zorgt voor de styling.

Zeg je Nederland en tattoo’s, dan zeg je Henk Schiffmacher. De beste man heeft zelf verschillende nachten op een natte krant geslapen, maar is ook bekend door het tatoeëren van beroemdheden. Denk aan de bandleden van de Red Hot Chili Peppers, Barry Hay of Lady Gaga. De tekenkunsten van Schiffmacher zijn de reden geweest voor Niels van Roij en zijn bedrijf Heritage Customs om een ode te brengen aan ‘Hanky Panky’ door middel van een Defender.

De samenwerking heet, hou je vast, The Rebellion In Elegant Form, Heritage Customs x Henk Schiffmacher-collectie. Het omvat een reeks gesmede 20-inch velgen waarop een soort smiley te zien is met een kruis erachter. Dit is het handelsmerk van Schiffmacher en tevens het logo van zijn sieradenbedrijf, Loot by Schiffmacher. Rondom het embleem staan de namen van de tuner en de kunstenaar.

Naast de wielen is ook de rest van het exterieur besmeurd met Schiffmachers werk. Op de motorkap vinden we weer de emoji terwijl de schilderingen op de flanken doen denken aan de Maori. Aan de binnenkant gaan het patroon vrolijk verder. Weer een ander patroon komt terug in de lederen stoelbekleding. Daarnaast zijn er wat afbeeldingen geëtst in metalen platen op het dashboard. En ja hoor, daar is de smiley voor het kruis weer.

Schiffmacher over ‘zijn’ Defender

Schiffmacher reageert: “Het is niet alle dagen dat ik een auto doe, normaal werk ik aan de bestuurder! Jarenlang was mijn canvas de huid, dus de kans om mijn ontwerpen naar de autowereld te brengen met Heritage Customs is bijzonder. Deze samenwerking stelt me in staat om een auto met een ziel te maken.”

Wat de Defender met de tekeningen van Schiffmacher gaat kosten, vertelt het bedrijf helaas niet. Wel weten we dat de aanpassing maar voor ”een beperkt aantal klanten” beschikbaar is. Een gewone Defender 110 gaat in Nederland al voor €87.4543. Zou de gatattoeerde versie dan boven de ton gaan zitten?