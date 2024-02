BREEK: Aston Martin Vantage in het nieuw

Zit je gezellig de superkom te kijken, valt er opeens een bericht uit Engeland op de deurmat. Toch maar even kijken, want de Aston Martin Vantage is nieuw en heet.

Aston Martin leek even een dubieuze richting op te gaan met de Valkyrie en de Valhalla. Begrijp ons niet verkeerd, het zijn natuurlijk waanzinnige bleppers. Althans de Valkyrie, de Valhalla is er nog niet. Maar, beide zijn veel meer raceauto dan GT. En dat laatste is nou juist wat Aston Martin zo goed doet. Het Britse traditiemerk moet eigenlijk geen McLarens gaan bouwen, dunkt ons. Of in ieder geval, niet alleen maar.

Het goede nieuws is dan ook dat Aston Martin onder bezielende leiding van Lawrence Stroll, toch gewoon door gaat met de GT-lijn. Althans dat blijkt wel uit het feit dat de DB11 onlangs een zeer ingrijpende facelift kreeg en omgedoopt werd tot DB12. En nu volgt het kleine broertje in de vorm van de Vantage hetzelfde recept.

De naam is niet veranderd, maar technisch en optisch is er wel wat gebeiteld en gehakt. Het kloppend is een stuk krachtiger geworden. De Mercedes-tor levert nu 665 pk. Zo maar 30 procent meer dan voorheen. De ratio’s van de versnellingsbak zijn tegelijkertijd wat ‘korter’ gemaakt. Dus dat belooft nog giftigere reacties op het gas. Het onderstel is ook aangepakt, met een bredere spoorbreedte voor en achter.

De gewichtsbalans is nog steeds ‘perfect’, in de zin dat het gewicht precies evenredig verdeeld wordt over voor- en achteras. Het droog gewicht is volgens Aston Martin 1.605 kilo. De velgen zijn 21″ jetsers met 275 mm dikke banden voor en 325 mm dikke banden achter. Voor cijferfetisjisten: het is goed voor een nul-naar-honderd in 3,5 seconde en een top van 325 kilometer per uur.

Maar ja, hardware is een ding, maar het is zeker tegenwoordig niks meer zonder de juiste software. Aston Martin heeft ook daar flink aan gewerkt. De versnellingsbak is samen met ZF nog sneller gemaakt. De Traction Control is nu door de bestuurder (m/v/i) in te stellen op wens en een stuk fijngevoeliger, volgens Aston.

Uiterlijk zijn er ook verschillen, een beetje in lijn met de nieuwe DB12. Een extreem grote muil geeft een open blik (en open pad voor lucht) naar de oliekoelers vrij. De hele koets was al redelijk dik, maar is parallel aan de spoorbreedte nu 30 mm dikker. Hier en daar zijn er wat extra inkepingen en aero-trucjes voor meer koeling en downforce. Enige waar we niet direct héél enthousiast van worden zijn de koplampen met Matrix-LED verlichting. Het misstaat niet, maar het is wel een beetje generiek.

Maar misschien wel het grote verschil, is net als bij de DB12 het interieur. Snel en mooi was de Vantage toch al wel. Maar het interieur leek te komen uit een snelle Mazda van medio jaren ’90. Alleen dan met wat afwerkingsmissers. Wel, dat is nu verleden tijd. Het interieur lijkt erg op dat van de DB12, met Astons eigen combinatie van touchscreen met fysieke knoppen. Zijn we heel erg fan van, in deze tijd van louter goedkope touchscreens. Op de officiële persplaatjes zien we een uitvoering met carbon, in het zwart met wat geelgroene details. Maar, voer dit uit met hout en een fraaie kleur leder en je hebt precies wat je wil.

Kortom, Aston heeft weer iets moois neergezet. Ondergetekende wordt er in ieder geval direct hebberig van. En dat is niet meer héél vaak het geval bij splinternieuwe auto’s. Richtprijs is Engeland circa 160.000 Pond, dus in Nederland wordt dat waarschijnlijk 1.600.000 Euro na belastingen. Koop dan?