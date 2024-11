Dit is de meest krankzinnige Skoda die je vandaag gaat zien

Skoda’s saai? Deze Skoda die van jou kan zijn is alles behalve saai.

We durven Skoda niet het ondergeschoven kindje van VAG te noemen, maar het lijkt erop dat zij vooral hun eigen ding mogen doen en heel soms een stukje van de taart krijgen qua dingen die Volkswagen succesvol maken. Wij denken dan aan de kleinste modellen van het concern. SEAT kwam met de Arosa waar Volkswagen spoedig de Lupo van maakte. Skoda zou hier ook een versie van krijgen, maar dat werd gecanceld. Pas bij de nieuwe VAG-mini’s, de Volkswagen Up!, SEAT Mii en Skoda Citigo, werd Skoda meegenomen in de besluiten. Behalve dat de hele auto een soort Simply Clever was, kon Skoda verder niet hun bekende nuchtere magie toepassen op de auto.

SportCiti(go)

Al moeten we zeggen, een sportversie was sowieso wat ver gezocht voor zowel de Citigo als de Mii (en ook de Arosa). Volkswagen kon met de Lupo en Up! steeds maar weer de mensen laten hopen op ‘de terugkeer van de originele Golf GTI’. Maar voor de winstmarges is het maar goed dat Skoda niet met een sportieve Citigo kwam. Of is het een gemiste kans?

Skoda Citigo 4Motion TDI

Er staat namelijk een Skoda Citigo te veil in het Verenigd Koninkrijk die laat zien wat je nou echt kan met zo’n apparaat. Een bedrijf genaamd Darkside Developments besloot een Citigo uit 2012 te voorzien van een flink gemodificeerde dieselmotor. Oh, leuk, een soort eerste generatie Fabia RS? Nee, zeker niet. De Citigo gaat veel verder.

Het gaat om een 2.0 TDI ‘CFHD’, de welbekende VAG-tweeliter diesel. Normaliter goed voor ergens tussen de 150 en 200 pk. In de Citigo levert ‘ie 280 pk. Het zou ook leuk zijn om te weten hoe veel koppel, maar dat wordt niet vermeld. Evenals een sprinttijd. Jammer, want dit kan wel eens een kanon zijn.

Gestript

Een Citigo weegt namelijk ergens rond de 850 kg. Nou voegt het slopen van de 1.0 en het toevoegen van een flink gemodificeerde 2.0 TDI wel iets aan gewicht toe, maar de rest van de auto is juist vakkundig gestript. 280 pk op een leeggewicht van waarschijnlijk rond de 800 kg: heftig. Wat overigens wel iets toevoegt: de Citigo is voorzien van een 4Motion-systeem. Alle modificaties zijn met circuitprestaties in het achterhoofd toegevoegd, dus dat verklaart waarom het eruit ziet als een soort raceauto.

Laat de kentekenplaat je niet misleiden: de Citigo is helaas momenteel niet straatlegaal. Het is een circuitspeeltje, maar los van de FIA-goedgekeurde rolkooi is niet duidelijk of je er bepaalde raceseries mee in komt. Volgens de verkoper kan je hem eventueel weer terug op kenteken krijgen (en in het VK is dat vrijwel altijd mogelijk), maar in de huidige staat lukte het hem niet.

Kopen

Interesse in deze compleet geflipte Skoda Citigo TDI? Hij staat nog tot morgen te veil. De teller staat nu op 5.000 pond (6.012 euro), wat voor een project als dit weinig lijkt. Het is dan ook duur speelgoed als je geen garantie hebt op ermee de straat op kunnen. Maar goed, die teller kan nog oplopen.