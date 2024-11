Je kunt niet alleen Tesla’s voor stuntprijzen scoren bij Hertz

Als je goedkoop auto’s wil scoren vanwege het gedoe bij Hertz, dan heb je meer opties dan enkel een Tesla.

Om maar eens een open deur in te trappen: bij een bedrijf als Hertz is het hebben van een vloot auto’s een basisbehoefte. Uiteraard worden die direct van de fabrikant ingekocht, om het hebben van nieuwe auto’s te waarborgen. Het wagenpark van een verhuurbedrijf wordt altijd jong gehouden, dus ze worden altijd met niet gigantisch hoge kilometerstanden en na enkele jaren (soms niet eens) weer van de hand gedaan. Hertz heeft zelfs een sales-afdeling, waar je ook de omstreden Tesla’s kon kopen van de verhuurder.

Nog meer auto’s in de uitverkoop

Nu duidelijk werd dat de Tesla-vloot van Hertz het bedrijf in dieprode cijfers heeft gekregen, lijkt het erop dat er meer eieren voor het geld gekozen worden. Er verschijnt namelijk een serie Maserati’s op de saleswebsite. Het lijkt erop dat Hertz hun vers aangeschafte luxeauto’s weer wegdoen. Normaliter zouden we niet raar opkijken van Maserati’s die afschrijven (schijt een beer in het bos), maar de kortingen lijken direct wel heel heftig.

Op de website van Hertz staan namelijk 162 exemplaren van de Maserati Grecale te koop, waarvan de goedkoopste net boven de 40.000 dollar zweeft. Let wel, de Grecale kost alles vanaf 69.990 dollar, dus zelfs met een kale (en voor huurauto’s krijg je die vaak wel) is dat al 30.000 dollar eraf. Maar er zitten ook exemplaren tussen die dikker aangekleed zijn. De kosten variëren een beetje maar ergens tussen de 40.000 en 55.000 dollar heb je het gros van het aanbod wel te pakken.

En dan krijg je auto’s die soms nog geen 5.000 kilometer op de klok hebben! Gewoon praktisch nieuwe exemplaren van de Maserati Grecale met 30.000 dollar korting, en niet eens allemaal schraapspecs. Vergelijkbare Grecale’s worden op Amerikaanse Marktplaats-equivalenten aangeboden voor 60 tot 70 duizend dollar. Forse kortingen. Waarschijnlijk dus omdat Hertz even hun vloot moet dumpen en het juist de uitgeklede Nissan Altima’s zijn die als warme broodjes over de vliegveldtoonbanken vliegen.

Onderhoud

Moet je het dan doen? Tsja. In tegenstelling tot dealers die een tweedehandsje kunnen aanbieden, kan Hertz je niks bieden qua garantie of zekerheden. What you see is what you get. En je get wel een Maserati. Nou moeten de horrorverhalen, als die er zijn, voor de Grecale nog komen, maar weet waar je instapt.