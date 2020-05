Hakim Ziyech ruilt Lamborghini om voor motorscooter

Foto: Amsterdam’s Scootercity via Instagram

Hakim Ziyech laat zijn Lamborghini Urus staan en kiest voor Piaggio-motorscooter.

Snel vervoer in een binnenstad dat ook nog een beetje leuk moet zijn. De auto valt dan eigenlijk meteen al af. Zeker in oude steden als Utrecht en Amsterdam is het geen lolletje om met een auto te rijden. Het openbaar vervoer is in deze tijden ook niet alles en dus kijk je naar andere vormen van vervoer.

De 27-jarige Hakim Ziyech heeft normaal gesproken een mat grijze Lamborghini Urus als dagelijks vervoersmiddel. Op deze foto is de Ajax-speler echter te zien op een Piaggio MP3 500 HPE. Hartstikke tof natuurlijk, want zelfs ons aller @wouter was ooit te vinden op zo’n MP3.

Binnenkort verdwijnt de Marokkaans-Nederlandse voetballer uit het Amsterdamse straatbeeld. Ziyech is binnenkort (met of zonder Lamborghini) te vinden in de straten van Londen. Eerder dit jaar werd bekend dat de voetballer de overstap heeft gemaakt van Ajax naar Chelsea.

De Piaggio MP3 500 HPE heeft een eencilinder viertakt motor, goed voor 44,2 pk. Met een topsnelheid van 165 km/u is de motorscooter nog een rap ding ook. Op de Instagram Story van Ziyech en teamgenoot Quincy Promes is te zien hoe de twee per motorscooter naar de training gaan. Promes kocht onlangs ook een Piaggio MP3 in de hoofdstad bij dezelfde Piaggio dealer.