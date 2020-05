Nissan GT-R50 Italdesign komt voor het eerst in actie

De auto is niet langer een computeridee. De Nissan GT-R50 Italdesign is tot leven gekomen.

De zeer, zeer exclusieve Nissan GT-R50 Italdesign. Al jaren horen we over dit project. Dit jaar is het dan eindelijk zover. Na het concept te hebben gezien werd eind 2019 het productiemodel voorgesteld. De allereerste auto van een klant is nu af en zie je op deze vrijgegeven foto’s.

Eigenlijk wilde Italdesign de Nissan GT-R50 Italdesign presenteren op de autoshow van Genève dit jaar. Door het coronavirus ging dat feest niet door. We zijn inmiddels een paar maanden verder en vandaag trekt het designbedrijf het doek van de eerste GT-R50 die daadwerkelijk van een klant is.

Er worden slechts 50 exemplaren gemaakt van de Nissan GT-R50 Italdesign. Aan het prestigeproject hangt een prijskaartje van maar liefst 990.000 euro per stuk. Het bedrijf is druk bezig met de productie van de auto. Naar verwachting zal eind 2021 het laatste exemplaar geleverd worden. Volgens Italdesign zijn al een groot deel van de orders gevuld. Er zouden nog slechts een handjevol van die 50 stuks beschikbaar zijn.

In de basis neemt Italdesign een Nissan GT-R Nismo en bouwt deze om tot een GT-R50. Het vermogen van de 3.8-liter twinturbo V6 ligt op 720 pk en 780 Nm koppel. Nismo is verantwoordelijk voor het leveren van de krachtige motoren.

In het verleden maakten Nissan en Italdesign al eens een video van de ombouw. Het ging toen nog om het conceptmodel. Die video kun je hieronder bekijken.