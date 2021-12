“Häkkinen en Coulthard nieuwe F1-experts voor NENT”

Dan heb je wel een aardig panel aan kennis. Häkkinen en Coulthard zijn niet de minste namen in de sport!

Het was ’the talk of the town’ onder de Nederlandse autosportfans. Nee, niet alleen de transmissie van Max Verstappen z’n RB16B, maar de uitzendrechten van volgend jaar.

Natuurlijk zijn er voldoende mensen die Ziggo echt niet vinden kunnen, maar NENT (de nieuwe eigenaren van de uitzendrechten) gaan alles helemaal anders doen. Daarbij maken ze van de gelegenheid gebruik om even flink huis te houden qua presentatoren. Daarbij zal Olav Mol, toch wel DE stem van de Formule 1 niet meer de sport van commentaar gaan voorzien.

Häkkinen en Coulthard

Dat maakte Jack Plooij dusdanig boos dat NENT ze helemaal niet meer hoeven te bellen. Dat is, eh, opmerkelijk en zou een bijzonder gesprek worden “Hallo Jack? Ja, NENT hier. Hey, even een dingetje. Je bent op dit moment geen werknemer van ons. Intern hebben we overlegd en kwamen we unaniem tot de conclusie dat dat ook zo zal blijven.”. Maar wie gaan het dan wel worden? De Nederlandse commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zullen samen Olav Mol gaan vervangen.

Maar er is nu meer bekend, aldus Formule1.nl. De pit-reporter (dat was Jack Plooij) wordt Stéphane Kox. Zij reed de DTM Trophy het afgelopen seizoen. Ze eindigde uiteindelijk als 15e. Dan gaan we door de naar de panel van experts. Dat worden échte experts. Er is niet gekozen voor Nederlandse coureurs die 15 jaar geleden achter aan het veld hebben mee gehobbeld, maar voor twee oud-teamgenoten die jarenlang vooraan hebben gereden, namelijk Häkkinen en Coulthard! Zij zullen worden bijgestaan door Tom Kristensen, de Lewis Hamilton van Le Mans. De Deense coureur won de race maar liefst negen maal. 9!!

Duidelijker

Het begint dus beetje bij beetje duidelijker te worden hoe het volgend jaar eraan toegaat. De races worden verslagen door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, speciaal voor ons Nederlanders. De analyses van Kristensen, Häkkinen en Coulthard zullen voor alle landen zijn (en voor ons dan worden ondertiteld).

Vervolgens wordt het F1-programma door Amber Brantsen gepresenteerd (in plaats van Rob Kamphues). Vaste F1-kenners als Jurgen Raymann, Bart Chabot, Mattie Valk en Jan-Peter Balkenende zullen met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid worden vervangen door andere mensen.

De namen van Giedo van der Garde, Renger van der Zande, Ho-Pin Tung, Rudy van Buren en Christijan Albers gaan rond. Speciaal voor iedereen in de commentsectie hieronder wordt Tom Coronel ook overwogen. Komende woensdag weten we meer. Er staat dan een persconferentie gepland waarbij NENT duidelijk gaat maken hoe we de sport kunnen volgen en hoe alles ingedeeld wordt.

Via: Formule1.nl