Kijk, zó pak je een BMW X5 subtiel aan

En niet anders. Een BMW X5 subtiel aanpakken kun je aan de Japanners wel overlaten.

Het modificeren van een Duitse auto is altijd een beetje tricky. Een Duitse auto is van zichzelf vaak al iets assertiever en het moment dat je gaat tunen, kan het al snel erg fout worden. Een of twee dingen uit de AC Schnitzer-gids is leuk. Maar, als je alles aanvinkt, dan is het allemaal net over the top.

De Japanse tuner 3D Design is kwalitatief een van de betere BMW-tuners. Ze focussen zich voornamelijk op uiterlijke wijzigingen en in mindere mate op het verbeteren van de rijeigenschappen en de prestaties. Hun laatste wapenfeit is deze geslaagde BMW X5 van de G05-generatie.

Een BMW X5 subtiel aanpakken

De BMW X5 is een vrij opvallende SUV. Als je daaraan gaat kneden en knutselen, is het vaak dubbelop. Maar bij 3D Design begrijpen ze heel goed dat een X5 klant compleet anders is an een X6-klant. Dus waar hun visie op de X6 vrij, eh, extravert is, is deze BMW X5 verrassend subtiel.

Bij 3D Design houden ze heel erg van carbon. Echt heel erg veel. Daarom zien we het veelvuldig terug komen. Er is een nieuwe voorbumper, achterspoiler en achterbumper plus nieuwe sideskirts. Allemaal voorzien van carbon afwerking. Ja, voor het gewicht hoef je het niet te doen, maar het mag er toch best mooi uitzien, toch? Hoe je het ook wendt of keert, carbon ziet er altijd fraaier uit dan kunststof.

Of wat te denken van de velgen. Bij 3D Design gaat het niet alleen om subtiele looks, maar de rijeigenschappen moeten ietsje beter. Daarom kiezen ze voor KLEINERE velgen dan normaal. Bij BMW kun je tot 22 inch grote wielen bestellen, terwijl deze wielen 21 inch groot zijn. Deze velgen worden speciaal door BBS gesmeed voor 3D Design en zijn aanzienlijk lichter en sterker dan de standaard velgen van BMW.

300 pk

De BMW X5 is ook subtiel aangepakt op motorisch gebied. De auto in kwestie is een xDrive30d, met de B57D30A-motor. Deze levert standaard 265 pk, maar na de montage van de ‘Booster Chip 3’, stijgt dat naar 300 pk. Het is een externe ECU, geen keiharde chiptuning. Dit betekent dat je het ook zo weer kunt verwijderen. Mocht je ook betere remmen en onderstel wensen, dan moet je even geduld hebben. Daar zijn de bij 3D Design nu nog bezig. Uiteraard zal het weer lekker subtiel zijn. Best verfrissend.

Mocht jij een BMW X5 xDrive30d hebben, is er goed nieuws (naast het feit dat er een dikke auto voor de deur staat). Er zijn in Nederland meerdere punten waar je de spulletjes van van 3D Design kunt bestellen. Wel is het zaak dat je een X5 met M Sport-pakket hebt, aldus de Japanners.

