BREEK: Dít zijn de nieuwe analytici voor F1 volgend jaar!

Eindelijk officieel, de namen waar we veel van gaan horen.

Volgend weekend is het laatste weekend dat Ziggo een live Formule 1-race zal gaan uitzenden. Het is de laatste keer dat we kunnen genieten van de Stem van de Formule 1: Olav Mol. In Nederland gaan we normaal gesproken iets zuiniger om met ons nationaal erfgoed qua commentatoren, maar ja: NENT is dan ook niet Nederlands. Wel zal er een compleet arsenaal aan Nederlanders bijkomen om de sport te voorzien van commentaar.

Het was al bekend dat Kristensen, Häkkinen en Coulthard de analyses op de baan gaan doen. Een beetje zoals Damon Hill, Johnny Herbert en dergelijke dat doen bij Sky. De pit-reporter is ook bekend: dat wordt Stéphane Cox.

Amber Brantsen

Maar sinds de race gisteren vraagt iedereen zich af wie het studiowerk gaat doen. Officieel is Amber Brantsen de enige die is aangekondigd door NENT. Wie haar in de studio gaat vergezellen was nog niet bekend. Erik van Haren denkt het wel te weten op Twitter. De Telegraaf jouranlist geldt als uitstekend geïnformeerd. Zo wisten we dankzij hem ruim van te voren dat Pérez naar Red Bull ging en dat Verstappen zijn versnellingsbak uit de kwalificatie gisteren ging gebruiken.

Volgens Van Haren zullen oud Formule 1-coureurs Giedo van Der Garde en Christijan Albers als ervaringsdeskundige aanschuiven. Ook de kampioen Formule Nippon uit 1999 wordt genoemd: dat is niemand minder dan Tom Coronel! Als laatste wordt Ho-Pin Tung als een mogelijke toevoeging genoemd.

Nieuwe analytici voor F1 met ervaring

Giedo van der Garde heeft meerdere jaren Formule 1-ervaring. In 2012 was hij testcoureur bij Caterham. In 2013 mocht hij dan ook rijden voor het team. Zijn beste prestaties was een 14e plaats in Hongarije. In 2014 was Van der Garde testcoureur voor Sauber. In 2015 zou hij gaan rijden voor het team, maar Monisha Kaltenborn koos voor het grote talen/geld (doorhalen wat niet van toepassing is) dat Marcus Ericcson en Felipe Nasr meebrachten.

Albers was in 2005, 2006 en 2007 F1-coureur. Hij behaalde in 2005 4 WK-punten tijdens de GP van Amerika 2005. In 2006 reed hij voor Midland en in 2007 werd dat team omgedoopt tot Spyker. Daar werd hij halverwege het seizoen vervangen. Albers was ook teambaas van Caterham in 2014.

Woensdag is er een officiële persconferentie. Dan weten we hopelijk meer over de nieuwe analytici voor de F1!

Via: Eindhovens Dagblad.