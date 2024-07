Half Nederland gaat onwetend op vakantie

De helft van de Nederlanders die op vakantie gaan naar het buitenland hebben geen idee van de verkeersregels daar.

De zomervakantie is begonnen!!! Nou ja regio zuid dan alvast. De sleurhutten worden ingepakt, de dakkoffers op het dak gezet en de bagagekarretjes worden uit de schuurtjes gereden. Allemaal op weg naar de zon. Of in ieder geval weg uit de al maanden durende herfst van Nederland.

We zijn een bereisd volkje en we trekken er graag met de auto op uit naar het buitenland. We zijn tenslotte allemaal onderdeel van de EU, dus hoe moeilijk kan het zijn? Nou toch ook binnen Europa kunnen er net andere verkeersregels zijn. En wat blijkt? We hebben geen idee…

Verkeersregels buitenland

Nou ja jullie allemaal wel natuurlijk, maar 48 procent van de Nederlanders is niet op de hoogte van afwijkende verkeersregels in het buitenland waar de vakantie wordt gevierd, of waar doorheen gereden moet worden.

Verzekeraar Allianz Direct liet onderzoeksbureau Direct Research onderzoek doen en daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse vakantiegangers onwetend is over de regels in het land van bestemming. Zo’n 46 procent heeft ook geen idee hoe de regels onderweg daar naartoe zijn. Bijzonder wel die twee procent verschil.

Ergernissen en boetes

Slecht voorbereid, maar ook geërgerd door het gebrek van de eigen kennis. Meer dan een kwart (28 procent) geeft namelijk ook nog eens aan dat het kennisgebrek ook nog eens voor ergernissen in het verkeer zorgt.

Daarnaast vreest 23 procent van de Nederlanders ook nog eens een boete. Terecht want onder de respondenten van het onderzoek geeft dik een kwart van de deelnemers aan wel eens een verkeersboete in het buitenland te hebben gehad.

Wat wijkt er af?

Wat is er dan eigenlijk anders in het buitenland? Over het algemeen geldt natuurlijk dat je jezelf goed moet voorbereiden. Kijk voor vertrek wat de regels zijn en of je daar netjes aan voldoet vooraf en zorg dat je jezelf er onderweg ook aan houdt.

Zo heb je in Duitsland in veel steden een milieusticker nodig. Rij je via de Brenner naar Italië dan stuurt Google Maps je bijvoorbeeld in Duitsland over de rondweg en door het centrum van Ulm, daar is beiden een groene milieusticker verplicht. De Autbahn is nooit Umweltzone.

Er is dan officieel geen snelheidslimiet op de Duitse Autobahn, maar als er wel één geldt zijn de boetes hoog. Bij Baustellen mag je alleen op de linkerbaan rijden als je auto minder breed is dan twee meter. Inclusief spiegels. Veel moderne auto’s mogen daar dus helemaal niet rijden.

Groene kaart caravan

In Duitsland, Polen en Spanje heb je voor je caravan een eigen groene kaart nodig. Op te vragen bij de verzekeraar van je auto.

Ook in Frankrijk zijn milieustickers tegenwoordig verplicht in veel steden. Bestel die op tijd, want dat kan alleen bij de Franse overheid zelf en die zijn niet zo snel. Wel goedkoop. Haaientanden kennen ze in La douce France ook niet, ze hebben daar vierkante blokken op de weg.

Tolvignetten

Dan zijn er nog de nodige tolvignetten. Denk aan Oostenrijk en Zwitserland, maar ook voor Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Roemenië en Slovenië bestaan er vignetten, al dan niet elektronisch.

In Oostenrijk bestaan er wegvakken waar de maximumsnelheid dynamisch wordt verlaagd in verband met de luchtkwaliteit. Denk eraan dat het overschrijden van de maximum snelheid in Oostenrijk gezien wordt als een milieudelict en dat kan behoorlijk in de papieren lopen.

In Italië zijn er beperkte verkeerszones. Die worden aangegeven met “Zona Trafico Limitato” borden. Meestal in combinatie met een heel onduidelijk en uitgebreid onderbord. Je vindt ze in de kleinste dorpjes, maar ook in de toeristische steden.

Ga er maar vanuit dat je als buitenlander er niet in mag. Boetes kunnen hoog zijn en bij grotere steden als Pisa en Florence hebben camerabewaking en dan arriveert de boete vanzelf.

Denk ook aan afwijkende snelheidslimieten. Mag je in Nederland overdag maximaal honderd en in de nacht op sommige plekken 120 of 130, in België is de snelheidslimiet op de snelweg 120. In Frankrijk en Italië dan weer 130 en Duitsland noemden we al.

Rij je met een aanhanger? In Nederland mag je maximaal 90 kilometer per uur. In België 120, in Frankrijk 130. In Oostenrijk 100 en in Zwitserland en Italië 80. Ook in Duitsland is de maximumsnelheid met aanhanger 80 kilometer per uur, tenzij je jouw aanhanger of caravan een Tüv Tempo 100 keuring hebt laten geven.

Een kleine selectie aan afwijkende verkeersregels, maar zeker niet compleet. Gewoon jezelf even in verdiepen voor vertrek, dat hoort natuurlijk ook gewoon bij de voorpret van de zomervakantie!

Headerfoto: Mercedes GL500 met caravan via Autoblog Spots. Spotter: @jeroen797