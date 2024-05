Bijna helft Nederlandse EV-bezitters heeft zorgen over vakantie

Het blijft een pittige, op vakantie gaan met een EV. Nu blijkt dat de Nederlandse EV-bezitter niet helemaal stressvrij is over de vakantie.

De opmars van de EV brengt nieuwe mogelijkheden, maar zoals altijd ook nieuwe uitdagingen. En als je enkel in uitdagingen of zelfs nadelen denkt, denk je vrij snel aan de zwakke punten van een EV. Zoals rijbereik en laden. Dat laatste is tegenwoordig best prima geregeld en je komt ook vrij ver op één lading. In ieder geval ver genoeg om een zomervakantie min of meer te doen met hetzelfde tempo als een benzineauto. In theorie.

Vakantie-stress

In de praktijk gaan mensen al een tijdje met hun EV op vakantie en het is niet allemaal hosanna. Het kan, begrijp ons niet verkeerd, en het kan ook succesvol. Maar je moet het allemaal goed plannen. Tot in de puntjes, eigenlijk. Want verrassingen qua laadstatus en rijbereik kunnen echt stressvol zijn. Maar is dit EV-scepsis of de realiteit? Dat zocht Tussenstop.com uit.

Het antwoord is: dat ligt aan wie je het vraagt. Dus deden ze dat. En dan blijkt dat 45 procent van de ondervraagden zich toch wel in zekere mate zorgen maakt over een vakantie met een EV. En dan niet ’s nachts wakker liggen of zo, maar een beetje watervrees. In hoeverre mensen die al jaren EV rijden en pas sinds recent worden onderscheiden, dat wordt niet bekend.

Onder die 45 procent zijn de meest gehoorde zorgen:

Veel onderbrekingen of de lengte van de rit;

angst voor ontbreken laadpalen;

niet werkende laadpalen;

lange wachttijden bij drukte.

Oftewel, de eerste dingen waar je aan denkt bij EV rijden. Je rijbereik is in de praktijk niet zo groot als een benzineauto en de verplichte laadpauzes maken de rit wel een stukje langer. En het is natuurlijk extra vervelend als je aankomt bij een laadpaal en alles bezet is en/of het extreem druk is. Dat is het ook wanneer iedereen tegelijkertijd Superplus wil tanken bij de Luxemburgse grens, maar dan heeft elke auto een minuut of twee nodig, niet een kwartier of langer.

Geen stress

Laten we het echter positief houden: 55 procent, een voldoende meerderheid, maakt zich absoluut geen zorgen. Zij zien het zonnig in vanwege:

uitvoerige plannen voor laden;

gebruik van app of auto-infotainment met laadpaalinformatie;

hotels selecteren op basis van laadpaalbeschikbaarheid;

meer tussenstops maken voor laden.

De mensen die toch koudwatervrees hebben, hebben ook alternatieven bedacht. Zo overweegt zo’n twintig procent om familie of vrienden te raadplegen die een benzineauto hebben. Vijftien procent overweegt het huren van een benzineauto. Tien procent plant de vakantie dichter bij huis en vijftien procent compenseert het gebrek van uitstoot van hun EV door een vliegvakantie te overwegen.

Kortom: de kinderziektes van EV’s zijn voor sommige mensen net iets te spannend. Maar het merendeel is positief en ziet een elektrische vakantie helemaal zitten.