Halleluja! Nieuwe BMW 5-Serie krijgt geen groteske grille

Het beste nieuws van de dag: de nieuwe BMW 5-Serie krijgt geen groteske giga grille.

Het is sowieso een goede dag voor goed nieuws. Zojuist pakte onze held Verstappen immers totaal onverwacht de eerste startpositie voor de Grand Prix van morgen. Maar, er is nóg beter nieuws te melden. Kwaliteitspublicatie BMWBlog weet namelijk te melden dat de splinternieuwe BMW 5-Serie die voor 2023 op de rol staat geen grotske giga grille zal krijgen.

De explosief gegroeide ‘nieren’ van BMW’s zijn al tijden een hot issue in de autowereld. Dingen leken een hoogte/dieptepunt bereikt te hebben met de facelift van de G11/12 Siebener. Maar toen hadden we de nieuwe 4-Serie, M3 en M4 nog niet gezien. Je begint je op een gegeven moment toch af te vragen waar het eindigt.

Gelukkig heeft BMW nu kennelijk toch een paar zout-arme koekjes gevonden. De Fünfer, die er na de recente facelift sowieso weer patent uitziet, blijft ook in zijn nieuwe generatie een Bimmer voor de traditionele liefhebber. Afgezien van de normale grille zal de 5-Serie namelijk verder ook ‘normale’ looks krijgen, met een relatief simpel en elegant design zonder al teveel onnodige lijntjes.

We mogen dus hopen op een waardige opvolger van de gaafste Fünfers uit het verleden, te weten de E34, E39 en F10. Qua interieur zal de nieuwe vijf leentjebuur spelen bij de nieuwe zeven. Die moet echter ook nog geïntroduceerd worden, dus dat zegt ons nu nog niet zoveel. Of de i5 net als de i4 op de gewone traditioneel vormgegeven nieuwe 5-Serie gaat lijken of een apart design krijgt, is nog niet bekend.