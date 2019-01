Geniale vondst: elf gloednieuwe BMW E34 Fünfer Reihe’s

Een vrolijk bericht voor de betere old skool BMW-fan.

Vanochtend schoot het weer door mijn hoofd na het zien van de F10-G31 combo op autojunk: wat is eigenlijk de laatste nieuwe BMW die nog wél mooier was dan zijn opvolger? De nieuwe generatie X5 (marginaal) of wellicht de F25 X3 kwamen op in mijn hoofd, maar verder worden BMW’s in mijn ogen al jarenlang alleen maar lelijker. Er zijn mensen die hier anders over denken. Dat valt te tolereren, maar daarbij moeten we wel aantekenen dat deze mensen het vermogen ontberen om objectief na te denken.

Iedereen die dat wel kan, stelt namelijk vast dat het hoogtepunt van BMW-design in de periode eind jaren ’80 tot begin jaren ’00 lag. Toen de E46, E39 en E38 van het toneel verdwenen was het over en uit. Stijlvolle, strakke, minimalistisch vormgegeven Bauhaus-Bimmers maakten plaats voor de wildgelijnde clowneske creaties van van Hooydonk en consorten. Enfin, die tijd krijgen we nooit meer terug, maar gelukkig hebben we de oudjes nog.

Nadeel is alleen: ze worden inmiddels wel echt een beetje oud. Vind nog maar eens een nette E39. Het kan nog, maar ze worden steeds schaarser. Voor de E34 (de mooiste Fünfer ooit) geldt dit nog eens extra. In de loop der jaren zijn de meesten verswekkerd in de risicofase van de typische levenscyclus die de gemiddelde BMW doormaakt (zakenman – familieman – sjonnie – armere sjonnie – nog X sjonnies – liefhebber – verzamelaar).

Daarom is het goed nieuws dat er in een Bulgaarse schuur zomaar elf hagelnieuwe E34 5-serie’s gevonden zijn van de E34 generatie. Het gaat om late exemplaren uit 1994, voornamelijk 520i’s en een paar 525i’s. Het verhaal achter de auto’s is dat ze oorspronkelijk bedoeld waren voor verhuur, maar dat dat er nooit van gekomen is.

Dat is puik nieuws voor jou, want hierdoor wordt de markt binnenkort overspoeld door verse E34-jes. De meeste exemplaren zijn donker gekleurd, maar tot mijn vreugde zitten er ook een paar rode bij. Als ik me niet vergis gaat het hierbij vooral om Calypsorot, de voorloper van Sienarot, beter bekend als de mooiste BMW-kleur ooit. Door de lichtval en wat stof her en der is het moeilijk te zien maar het zou kunnen dat er ook een exemplaar in Brokatrot bijstaat.

Geinig genoeg mogen de auto’s niet ‘nieuw’ verkocht worden in Bulgarije omdat ze niet aan moderne emissie-eisen voldoen. Voor Nederlandse kopers is dat echter geen probleem. De auto’s worden verkocht voor prijzen rond de 15.000 Euro. Koop dan! (via Център за БОРБА с Ръждата)



Bedankt iedereen voor de tips!