Popcorn! De HAM en VET persconferentie was awkward

Een geinponum had bedacht dat het na de race in Bakoe een puik idee was om Sebastian Vettel en Lewis Hamilton samen voor een paar microfoons te zetten, tijdens de eerste persco voor de GP van Oostenrijk.

Voor een aanzienlijk grotere batterij persmuskieten dan normaal namen Seb en LH44 plaats aan weerszijden van het ‘interview-podium’. De twee kemphanen werden gescheiden door Kevin Magnussen, die waarschijnlijk ontzettend blij was om uitgekozen te zijn voor deze taak. Uiteraard hadden de meeste journalisten maar één kwestie in hun hoofd. Hoe keken de hoofdrolspelers van twee weken geleden aan tegen de gebeurtenissen die zich ontvouwden in Azerbeidzjan. Zoals Tech N9ne zou zeggen: situation is awwwwkward.

Het eerst aan het woord: Sebastian Vettel. Met een gezicht als een oorwurm doet de Duitser een wanhopige poging om aan te geven dat hij er niet zoveel zin in heeft om de zaak nog meer op te pompen. Maar daar komt hij niet mee weg. Na een beetje aandringen spreekt Sebastian Vettel dan toch de woorden uit die iedereen van hem wil horen:

“Ik had een ander point-of-view vanuit de auto dan je kan zien op de camerabeelden, maar het was verkeerd van me om naast Lewis te gaan rijden en zijn band te raken. Ben ik er trots op? Nee. Kan ik het terugnemen? Nee. heb ik er spijt van? Ja.”

Dan verschuift de aandacht zich naar het lijdend voorwerp. De Brit geeft aan alles wel zo’n beetje gezegd te hebben dat hij wilde zeggen over het incident. Voor hem was het vooral belangrijk dat Sebastian publiekelijk terug zou nemen dat hij hem een braketest gegeven zou hebben, omdat mensen hem daarop bekritiseerden.

“Er zijn hier vandaag wel veel mensen zeg, mensen thuis kunnen dat niet zien. Maar we hebben de maandag na de race gesproken en Vettel heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Voor mij was het vooral belangrijk dat Sebastian publiekelijk terug zou nemen dat ik hem een braketest gegeven zou hebben. Veel mensen spraken mij daar namelijk op aan.”

Na deze opening statements noemt de ceremonie-leider de voornaam van Magnussen:

“Kevin…”

De spanning hangt zo dik in de lucht dat dit alleen al voldoende is om een nerveus gelach uit de hele zaal te forceren.

Hierna krijgt het verzamelde journaille de kans om nog wat pittige vragen af te vuren op de grootverdieners. Een journalist vraagt of Seb niet gewoon per ongeluk tegen LH44 aanreed als gevolg van het handgebaar dat hij maakte. Maar Seb kan daar geen goed antwoord op geven. Als hij dat toegeeft ziet hij eruit als een koekenbakker en als hij het ontkent geeft hij impliciet toe dat hij de move bewust maakte. Dus komt er een halfbakken ‘daar ga ik verder iet op in’ uit.

De pittigheid van de vragen bereikt vervolgens het niveau jalapeño. Lewis wordt gevraagd of hij Seb nog steeds een schande voor de sport vindt. Lewis zegt dat zijn visie op datgene wat gebeurde is niet veranderd is, maar dat zijn bewoording wellicht wat te scherp was.

Door naar het echte werk, de habanero’s. Ten eerste wordt Seb gevraagd waarom het zo lang duurde voor Seb om zijn fout toe te geven. Sebastian ‘grapt’ jegens de journalist:

“Sorry ik heb je nummer niet, wil ik ook niet hebben trouwens. Maar het was alleen belangrijk voor me om Mijn verontschuldigingen aan te bieden aan Lewis. De wereld draait niet alleen om de media.”

Zoals te verwachten was wordt het dus een beetje stekelig allemaal, maar de hardste woorden moeten nog vallen:

“Sebastian, in Mexico schold je vorig jaar Charlie Whiting de huid vol, in Azerbeidzjan gebruikte je je auto als een wapen. Denk je niet dat je er makkelijk vanaf bent gekomen?”

Ouch, die brandt nog wel even na! Seb blijft dit keer echter wel koel en laat zich niet uit de tent lokken. Hij geeft aan dat hij penalty points heeft gekregen en dat hij dus wel degelijk gestraft is.

De angel is er na deze zingers wel uit. Hoewel er nog een interessante vraag volgt, waarbij Lewis en Vettel opeens opvallend eensgezind zijn. Een journalist legt de twee kampioenen namelijk voor dat Alonso in gesprek is met Ferrari en Mercedes. Hoe zouden de heren het vinden om teamgenoten te worden van de Spanjaard?

Lewis geeft aan dat hij eigenlijk wel blij is met zijn huidige teamgenoot. Vettel zegt dat het niet zijn taak is om de rijders de contracteren, maar dat hij Kimi prefereert. Mooi, dus toch nog common ground aan het einde van deze beladen persconferentie. De liefhebbers kunnen ‘m hieronder nog eens rustig nakijken: