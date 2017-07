Max Verstappen gaat dabben als hij uitvalt met pech

Look at my dab, everybody sayin' dab.

Na de main event was er ook nog het tweede deel van de traditionele F1 persconferentie op donderdag. Het affiche sprak dan wat minder tot de verbeelding dan dat van deel 1, maar onze held schoof wel aan! En hij zei dingen! Max werd bijvoorbeeld gevraagd naar het idee van Mark Webber om de gridstraffen voor technische malheur af te schaffen. Daarover grapt MV33:

“Ja misschien moeten we de teams gewoon boetes geven in het geval van technische pech. Hoewel, mijn team gaat dan waarschijnlijk bankroet!”

In Azerbeidzjan werd het een beetje overschaduwd door alle andere gebeurtenissen, maar het was na de race ook opvallend dat Max de media niet te woord stond na de zoveelste uitvalbeurt. Mocht Max nou onverhoopt weer uitvallen in Oostenrijk, wat gaat hij dan doen?

“Ik doe dan eerst even een dab. Ik moet toch uitstappen et cetera. Maar, ik ga normaal gesproken proberen om de media gewoon te woord te staan.”

Tsja en tenslotte moest ook Max natuurlijk nog wat zeggen over Vettel. De Nederlander die vorig jaar in België en in Mexico clashte met Sebbie werd gevraagd of de Duitser in zijn ogen anger issues heeft. Maar Max dagt dat wel meevalt.

“Nou, nee ik denk het niet. Buiten de auto is Sebastian een prima kerel. Ik denk dat hij boos was op Hamilton omdat hij dacht dat hij een braketest kreeg, anders zou hij nooit gedaan hebben wat hij deed. We zijn uiteindelijk ook maar mensen met emoties. Gelukkig maar, want anders zou het allemaal maar een saaie bedoening zijn en hebben jullie écht niks om over te schrijven.”

Waarvan akte! Voor de liefhebbers: de hele persco kan je hieronder begluren.