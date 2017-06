Telemetrie: Hamilton remde helemaal niet!

Als we ons niet vergissen is gisteren een einde gekomen aan de bromance tussen Hamilton en Vettel.

Raar momentje achter de safety car. Hamilton mag als leider van het veld het tempo bepalen omdat de Mercedes-AMG GT met Bernd Mäylander achter het stuur de pits in duikt. Vervolgens wordt LH44 geramd door Sebastian Vettel die ervan overtuigd is dat de Brit hem een zogeheten brake test gaf.

Seb komt naast Hamilton rijden om middels handgebaren z’n ongenoegen te uiten en geeft Hamilton en passant ook nog even een beukje, uiteraard begeleid door inspirerende teksten over de boordradio. Lewis is zich van geen kwaad bewust. Later moet de Brit een nieuwe hoofdsteun halen. Vettel krijgt een stop-and-go penalty en eindigt uiteindelijk nog voor z’n concullega van Mercedes. Het hele raceverslag vind je HIER.

Een bizar lage straf voor een vrij heftig vergrijp dat je op de lokale kartbaan al een zwarte vlag oplevert, maar wat blijkt? Hamilton heeft niet (helemaal) gelift en/of geremd! Vettel zat gewoonweg te pitten en verwachtte dat de Mercedes op het gas zou gaan.

Lewis wachtte nog even met het loslaten van alle paardjes en dat mocht hij reglementair gezien. Bovendien toonde de analyse aan dat Hamilton zich bij de rollende herstart eerder in de race precies op dezelfde wijze prepareerde. Lang verhaal kort: Sebastian Vettel heeft zich gisteren vreselijk laten kennen en de straf die hij kreeg was een absoluut lachertje.

Voor de Vettel-hater: nog drie strafpunten op z’n licentie en de Duitser krijgt een ban van één race.