Koop een blubberdikke BMW X6 voor weinig

De vraag is alleen (letterlijk en figuurlijk): wanneer wordt 'ie afgemaakt?

Om even te beginnen met een stukje keiharde opinie: waarom bestaan ‘coupé-SUV’s’ nog? Sowieso zijn sport-SUV’s knap waardeloos omdat de hoge zit een concessie is op het gebied van sportiviteit. Het zijn gewoon twee werelden die je niet wil combineren. Ik heb absoluut geen probleem met SUV’s waar verrassend veel potentie onder de rechtervoet zit, ik kan me zelfs goed voorstellen dat het leuk is. Maar om de auto’s daarom zo pretentieus sportief te maken, met als dieptepunt zelfs de pretentie dat het gehele autotype veranderen helpt, waarom?? De BMW X6, Mercedes GLE Coupé en Audi Q8 zijn stuk voor stuk lompe wagens die hun best doen om sportief te zijn, maar sportief – en daarom datgene wat ze op praktisch gebied inleveren compenseren – worden ze gewoon niet. En styling is niet eens een argument, want er bestaat geen één SUV-coupé die echt mooi is. Niet lelijk in het geval van de Q8 is het beste wat je gaat krijgen. Stop met deze hokken kopen. Als je een sportieve vierdeurs auto wil dan neem je maar een Mercedes CLS, Audi A7 of BMW 8 Serie (of nog beter een M8) Gran Coupé: die zijn wel mooi, relatief praktisch en in AMG/RS/M-trim wél daadwerkelijk sportief.

Goed, de orde van de dag. Want grappig genoeg gaan de obscene tuningbedrijven compleet ham op dit autotype. Op de één of andere manier kan ik dat dan weer ietwat waarderen. Als in, als je dan de keuze maakt om zonder enige vorm van rationaliteit een auto te kopen, gooi dan ook alle remmen los. Zeg nou zelf, een stijlpakket op een BMW X6, dat is zo ongeveer de grootste contradictie die je kunt verzinnen. Genoeg afgezeken? Nou, goed dan. Eén van de tuners die zijn slaatje slaat uit het verpesten doeltreffend modificeren van auto’s als de X6 is Hamann. Deze bekende naam kent meerdere bizarre tuningprojecten op basis van verscheidende dikke auto’s, maar de over-de-top X6 is één van de bekendste. De lanceerkleur is knaloranje! Vet!

Wie liever gaat voor een Stormtrooper-uiterlijk kan nu zijn slag slaan in Nederland. Op Marktplaats duikt een Hamann X6 op. Het mag dan met zijn bouwjaar 2010 een auto zijn waar het afschrijvingsmonster zijn ding al heeft gedaan, dat is eigenlijk positief. Deze volledige Hamann-conversie op een eerste generatie X6 geeft je daarom de welbekende Hamann-looks, maar ook een dikke upgrade in het vooronder. Het zou gaan om een 5.0 V8 (dus niet de 4.4 die er normaal in zit) met 550 pk!

Nadelen? De kilometerstand van 115.000 km is niet slecht, maar bij getunede blokken is het altijd extra uitkijken. Ook zit er zo te zien geen Nederlands kenteken op (er staat wel bij dat de auto hier geregistreerd kan worden) en door de tekst in de advertentie “auto kan zowel op nederlands of duits kenteken geleverd worden!” is er een redelijke kans dat de auto in het midden van registratie-rompslomp zit waardoor de aanschafprijs niet het volledige bedrag is. Het grootste nadeel heeft toch weer te maken met de styling: waar zijn de Hamann-velgen? De standaard X6-velgen zonder spacers in de verbrede wielkasten ogen buitengewoon iel.

Zit je nou al het hele stuk je te verbazen over hoe er zo denigrerend geschreven kan worden over een beeldschone SUV? Neem dan vooral een kijkje op MP en koop het ding voor 19.999 euro. Om positief te eindigen: als je het ding de bijnaam ‘Stormtrooper’ geeft, dan hoor je mij niet klagen.

Met dank aan Sander voor de tip!