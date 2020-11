Is deze Cayenne-kopie mooier dan het origineel? - Autoblog.nl

Tja, waarom zou je je best doen op originele styling als je gewoon met een Cayenne-kopie op de proppen kunt komen?

Jullie zullen het moment allemaal nog wel herinneren. Het was 13 januari 2020. Iets voor 13:00 konden we met jullie de Changan Auto UNI-T delen. Natuurlijk, het was niet de mooiste of meest bijzondere auto. maar voor een generiek Chinees crossover-dinges geval was de auto verrassend origineel.

De kleuren waren geleend van Seat, maar de lijnvoering was zelf bedacht. Voor nu hebben we gevalletje goed gejat.

Cayenne-kopie

Dat is namelijk het geval met de Changan Auto UNI-K. Deze auto is niet origineel. Neen, het is een ordinaire Porsche Cayenne-kopie. Wacht, dat moeten we even iets subtieler behandelen.

Er zijn namelijk Chinese autofabrikanten die echt letterlijk het ontwerp kopiëren. Dat is met de Changan UNI-K niet helemaal het geval. Maar de achterzijde is wel heel erg overduidelijk geïnspireerd op de Cayenne Coupe.

UNI-K

De UNI-K is niet helemaal identiek aan de Cayenne. De neus is afwijkend en heeft een Hyndai-vibe. De Qua afmetingen is de UNI-K iets korter, smaller en hoger dan de échte Porsche Cayenne Coupé.

Heel bescheiden

Onder de kap gaat het sowieso mis om de auto een Cayenne-kopie te noemen. Er is namelijk een 2.0 vierciulinder turbo aanwezig. Deze levert 230 pk aan vermogen en 360 Nm aan trekkracht. Op zich niet superslecht, maar aanzienlijk minder dan de 340 pk die de Cayenne minimaal biedt.

Schakelen gaat via een achttraps automaat. Gelukkig is de auto wel voorzien van standaard vierwielaandrijving. Dat laatste is tegenwoordig op dit soort auto’s lang niet altijd standaard.

Prijs Cayenne-kopie

Wat de Cayenne-kopie wel beter doet dan het origineel is de prijs. De ‘echte’ is behoorlijk prijzig. De vanafprijs van een Cayenne Coupé is in Nederland 134.100 euro. De Changan UNI-K is aanzienlijk goedkoper, want omgerekend mag ‘ie mee voor zo’n 30 mille. Kijk, dan heb je nog een ton voor Porsche-logo’s over.