De zaken lopen uitermate goed bij Ferrari - Autoblog.nl

En omdat de zaken zo goed lopen bij Ferrari, hebben ze speciaal daarvoor schoenen uitgebracht.

Ferrari is lekker bezig de laatste tijd. Ze verkopen zich een ongeluk aan nieuwe auto’s, maar ook petjes, jassen, truien, shirts en zelfs een heuse kinderkledinglijn. En dat levert de geslepen Italianen geen windeieren op. Ongeveer een derde van hun omzet halen ze uit de merchandise. En aangezien die omzet afgelopen jaar een zeer ruime 3 miljard bedroeg, kun je zelf wel uitrekenen dat die petjes etc ongeveer 1 miljard per jaar waard zijn.

Maar ze willen meer. Daarom dus deze sneakers.

Deze schoenen zijn geïnspireerd op een auto

Jazeker, de schoenen die je hier ziet zijn afgeleid van hun hybride SF90 Stradale. Deze supercar heeft een een V8 (780 pk en 800 Nm) met ondersteuning van drie elektromotoren. Het systeemvermogen komt daarmee uit op maximaal 1.000 pk. Het sprintkanon zit in 6,7 seconden op 200 km/u. De topsnelheid bedraagt 340 km/u.

Ok, zo hard loop je niet op deze schoenen, maar het voelt vast wel speciaal toch?

Hardlopers zijn doodlopers

Puma gaat helemaal los

Als je de site van Puma bezoekt, word je bijna misselijk van alle superlatieven die de schoenenfabrikant oprakelt. Ik quote:

“Ferrari evolved their legacy of Sportscars from day one designing remarkable silhouettes and generating pure power on the streets. PUMA got inspired by the aerodynamics and engine boost of those icons featuring the Prancing Horse.

The elevated shoe design of PUMA and Ferrari’ s latest collaboration – called ION F – embraces iconic features of the Ferrari SF90 Stradale translated directly into the footwear. The shape of the reflective TPU panel in the rear of the shoe wrapped by a PU Foam gathered the inspiration by the dynamic front spoiler of the SF90.

Clean and rich mesh materials on the upper with a knitted sock construction generate a jawdropping look without compromising comfort. The premium magnetic fit-lock buckles up your feet for the next G-force driven serpentine road.”

Als het er zo staat, dan zullen het wel goede schoentjes zijn, toch?

Je loopt zo snel als een paard met deze schoenen

Wil jij ze hebben?

Wil jij een paar Ferrari-sneakers aan je voetjes? Zodat je tegen iedereen kunt zeggen dat de achterkant van de schoen is afgeleid van de front-splitter van een Ferrari? Nou, dan heb ik goed nieuws. De schoenen liggen in de betere schoenenwinkel en zijn online te krijgen bij Ferrari en Puma.

Zo kun jij ervoor zorgen dat de zaken bij Ferrari nóg beter gaan lopen!