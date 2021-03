Tweede Formule 1-testdag: rode vlag voor Hamilton en Perez - Autoblog.nl

De tweede testdag zit erop. Wie was top en wie was flop?

We zijn alweer over de helft van de eerste en enige F1 test voorafgaand aan het seizoen van 2021. Zojuist kwam dag twee tot een eind op het circuit van Sakhir. Gisteren domineerde Max Verstappen nog met de Red Bull RB16B. Was Red Bull vandaag weer de snelste met Checo Perez achter het stuur? Tijd om de tussenbalans nogmaals op te maken.

Perez, Alonso en Latifi voor het eerst in actie

In de ochtendsessie kwamen vandaag Lewis Hamilton, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin, en Nicolas Latifi in actie. Alle teams veranderen hun opstelling per dag op een andere manier. Voor Perez, Alonso en Latifi stonden vandaag zodoende de eerste ‘echte’ ervaring met de nieuwe bolides van hun respectievelijke teams op het programma.

Seb met pech, Hamilton met spin

Uiteindelijk was het ondanks de wind een vrij incidentloze sessie voor de meeste coureurs. Rookie Mazepin beleefde een bijna-crash met Giovinazzi, omdat hij ‘wilde kijken hoe het zou zijn om plots downforce te verliezen in verkeer’. Heerlijk, daar gaan we nog veel moois aan beleven. Dat plezier beleefde Sebastian Vettel vandaag niet. Door een probleem met de versnellingsbak kwam hij uiteindelijk niet verder dan tien rondjes. Bovendien reed hij in die rondjes op de ‘ontwikkelingsband’ die Pirelli heeft meegenomen. Seb is dus waarschijnlijk niet veel wijzer geworden van de sessie. Ook voor Hamilton was het geen geweldige dag. Hij spinde in de sessie, stond vast in het grind en veroorzaakte daarmee een rode vlag.

Ochtendgloren voor Ricciardo

Ricciardo was, net als gisteren, uiteindelijk de snelste man van de ochtendsessie in zijn McLaren. De Ozzie reed daarbij op de C3 band. Alonso en Perez sloten krap achter de honingdas aan op de plekken twee respectievelijk drie. Zij reden echter op de C2 compound, die dus een tikje harder is. Latifi was de nummer vier voor Williams, maar deed dat op de zachtste C5 compound, terwijl Tsunoda op de C4 de top 5 completeert. Hamilton kwam niet verder dan P8 op de C2’s. Zie hieronder het overzicht van het aantal afgelegde rondes en de gereden tijden.

1 Ricciardo McLaren 52 1:32.215 2 Alonso Alpine 60 1:32.339 3 Pérez Red Bull 39 1:32.478 4 Latifi Williams 47 1:32.541 5 Tsunoda AlphaTauri 57 1:32.684 6 Sainz Ferrari 56 1:33.072 7 Mazepin Haas F1 76 1:33.101 8 Hamilton Mercedes 58 1:33.399 9 Giovinazzi Alfa Romeo 73 1:36.018 10 Vettel Aston Martin 10 1:38.849

Wissels

Voor de middagsessie werd er bij zes van de tien teams weer gewisseld van rijder. Bij Red Bull, Alpine, Williams en Alfa Romeo mochten Perez, Alonso, Latifi en Giovinazzi niet gehinderd door een vervelende teammaat de dag helemaal afmaken. Wederom verliep de sessie voor de meeste teams goed volgens plan. Je zou ook kunnen zeggen dat het allemaal een beetje gezapig is. Een spinnetje van Latifi hier, een iets te gretige pitstop-oefening van Schumacher daar, je kent het wel.

Motorkap

Meest opvallende moment van de tweede sessie en ook de dag is het eerste echte probleem dat Red Bull tegenkomt dit jaar. Op het moment dat Perez op het rechte stuk uit de slipstream van Latifi duikt, vliegt een deel van zijn motorkap van de auto. Dit zorgt even voor een rode vlag. Het heeft uiteindelijk niet heel veel om het lijf, maar het is voor het gevoel van Perez ook niet ideaal natuurlijk. De Mexicaan kan wel op eigen kracht terug naar de pits en daarna met een nieuwe motorkap door.

🚩 RED FLAG 🚩



Sergio Perez loses bodywork down the main straight #F1 #F1Testing pic.twitter.com/aVVPUVWr52 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021

Happy Hour

De verwachting was al dat de teams richting het einde van de sessie wellicht nog even voor wat snelle rondjes zouden gaan. Dit in voorbereiding op de kwalificatie die over twee weken rond hetzelfde tijdstip zal plaatsvinden. Aldus geschiedde. In het happy hour bleek Bottas de snelste met een 1:30.289. Dat is vier tienden sneller dan Verstappen gisteren deed. Dus wordt Hamilton toch gewoon weer kampioen.

Perez niet op softs

Hoewel, Bottas had in ieder geval nog de zachtste band nodig voor zijn rappe tijd, dus dat biedt een sprankje hoop. Net als het feit dat Gasly met de Honda-motor op slechts twee tienden van Bottas de tweede dagtijd heeft gereden. Daarmee eindigt de Fransman op zijn beurt enkele duizendsten van een seconde voor de Aston Martin van Lance Stroll. Norris was de nummer vier, maar reed die tijd op de ietsjes hardere C4. De Alfa van Giovinazzi maakt de top-5 dit keer compleet, nog net voor de Ferrari van Leclerc. Perez kwam vandaag niet verder dan P8, maar heeft ook geen run gedaan op een zachte compound banden.

1 Bottas Mercedes Mercedes 58 1:30.289 2 Gasly AlphaTauri Honda 87 1:30.413 3 Stroll Aston Martin Mercedes 71 1:30.460 4 Norris McLaren Mercedes 52 1:30.586 5 Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 125 1:30.760 6 Leclerc Ferrari Ferrari 73 1:30.886 7 Latifi Williams Mercedes 132 1:31.672 8 Perez Red Bull Honda 117 1:31.682 9 Ricciardo McLaren Mercedes 52 1:32.215 10 Alonso Alpine Renault 128 1:32.339 11 Tsunoda AlphaTauri Honda 57 1:32.684 12 Schumacher Haas Ferrari 88 1:32.883 13 Sainz Ferrari Ferrari 56 1:33.072 14 Mazepin Haas Ferrari 76 1:33.101 15 Hamilton Mercedes Mercedes 58 1:33.399 16 Vettel Aston Martin Mercedes 10 1:38.849

Morgen komt Max ook weer in actie. De twee Red Bull coureurs hebben er nu ieder een volledige testdag opzitten en verdelen de taken morgen eerlijk. Perez doet dan de ochtend, Verstappen sluit af met de middag.