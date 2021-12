Prijs opgefriste Fiesta moet je niet omrekenen naar guldens

Dat geldt overigens niet alleen voor de prijs van de opgefriste Fiesta, maar voor eigenlijk alle auto’s in dit segment.

Onlangs werd de gefacelifte Ford Fiesta aan ons voorgesteld. De auto is een absolute verkooptopper in zijn klasse. Met name in het Verenigd Koninkrijk is de auto werkelijk niet aan te slepen. Ook in Nederland is het een veel geziene auto. Mede daardoor heeft Ford niet al te veel aan het model gewijzigd qua uiterlijkheden.

Het enige dat nog niet bekend was hoeveel je moet sparen voor zo’n auto. Gelukkig hebben we de prijs van de opgefriste Fiesta voor je. Er zijn vier uitvoeringen: Connected, Titanium, ST-Line en Active. Die laatste twee zijn vooral anders qua uiterlijk.



Ford Fiesta ST-Line

De ST-Line is sportiever, de Active daarentegen iets meer ‘crossover-esque’. Vervolgens kun je je kiezen uit een X-uitvoering of Vignale qua luxeniveau. Vignale is dus niet meer een op zichzelf staande versie.







Ford Fiesta Active

Connected

De vanafprijs is de Ford Fiesta Connected 1.1 met 75 pk. Die staat voor 20.390 euro op de stoep. Echter, voor 21.275 euro heb je een zuinigere en pittigere 1.0 EcoBoost met 100 pk. Er is ook een ‘hybride’, alhoewel dat alleen geldt voor de 48V-ondersteuning. Het is dus geen ‘echte’ hybride. Deze levert 125 pk en is er vanaf 23.385 euro met handbak in Titanium-trim.









Ford Fiesta ST (ST-X)

De versie met automaat kost 25.535 euro. De duurste versie is uiteraard de Sport Technologies-versie. De prijs van die opgefriste Fiesta ST is 34.975 euro. In Nederland krijg je automatisch de ‘ST-X’-uitvoering, maar krijg je gewoon ST-badges. Net zoals een Focus ST-3 ook gewoon ST heet. Snapt u het nog?











Als je géén opties aanvinkt en kiest voor de meest eenvoudige uitvoering, ziet de Fiesta er zo uit.

Prijs opgefriste Fiesta vergelijking met concurrentie

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrentie. Wat ben je eigenlijk kwijt voor de meest eenvoudige B-segmenter?

Opel Corsa 1.2 | 18.099 euro

Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 18.635 euro

Toyota Yaris Comfort 1.0 VVT-i | 18.995 euro

Volkswagen Polo 1.0 MPI | 19.990 euro

Renault Clio Life TCe90 GPF | 19.434 euro

Ford Fiesta 1.1 Trend | 20.390 euro

Is de Fiesta te duur? Ja en nee. In principe is meer dan 20 mille voor een B-segment hatchback een stevig bedrag. Aan de andere kan is de Fiesta redelijk goed uitgerust en rijdt ‘ie uit de kunst. Ook is airco standaard! Wat ook prettig is, de stap naar een sterkere motor of iets luxere uitrustingsniveau is vrij klein. We gaan andere merken niet betichten van misleiding, maar de instapper is relatief goedkoop, doch karig uitgerust. Voor een beetje meer luxe ben je al gauw een flink bedrag kwijt. Met navigatie, wat leuke wielen en metallic lak zit je zo op 23-24 bij alle merken.

Zo ga je ‘m het meest zien, de Fiesta 1.0 Titanium

De complete prijslijst van de opgefriste Fiesta kun je hier bekijken, de auto samen stellen kan in de Ford Fiesta-configurator.