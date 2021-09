Uitslag Formule 1: Grand Prix van Italië 2021

Kan Verstappen zijn onverwachte pole omzetten in een even onverwachte zege tijdens de Grand Prix van Italië?

Na een zonnig weekend in Zandvoort, is het F1 circus neergestreken in het Koninklijke Parco di Monza. In dit lommerijke stukje Lombardije, ligt sinds jaar en dag een oude sok waar keihard op geracet wordt. Ook dit weekend is er alweer flink gegumd. Het weekend was namelijk aangevinkt door de F1 om het sprint kwalificatie format uit te proberen. Zodoende werd vrijdag al gekwalificeerd, alvorens gisteren een korte race de grid heeft bepaald.

Vrijdag onderstreepte Mercedes nog haar favorietenrol, door zowel in de vrije trainingen als in de kwalificatie een één-tweetje te pakken. Red Bull en Verstappen hadden het al over blij zijn met plek drie. Maar na gisteren zien de zaken er opeens heel anders uit. Hamilton verknalde zijn start in de sprint kwalificatie en kon dat daarna niet meer goedmaken. Bottas won weliswaar, maar incasseert vandaag een dikke vette gridstraf. Zo staat Verstappen vandaag toch ‘gewoon’ weer eerste op de grid, met achter hem eerst twee McLarens van Ricciardo en Norris en daarna pas Hamilton.

Even leek Mercedes te overwegen dan ook maar een gridstraf voor Hamilton te pakken teneinde extra motoronderdelen in de poule te brengen. Maar zo ver komt het uiteindelijk niet. Wel start Hamilton de race op de harde compound banden, terwijl de coureurs om hem heen starten op de mediums. Moet een ultra lange eerste stint Hamilton dan alsnog aan de top van het veld brengen?

Wie in ieder geval niet naar de top van het veld gaat is Yuki Tsunoda. De Japanner ligt al voordat we vertrokken zijn uit het hele spel. Zijn Alpha Tauri heeft problemen. Ook bij de gisteren gecrashte Pierre Gasly lijkt niet alles ‘A-OK’ te zijn. De winnaar van vorig jaar komt wel aan de start, maar geeft al in de rondjes naar de grid aan dat hij nog steeds problemen heeft met zijn auto. Enfin, laat de lichten maar doven…

Start

Oké, Verstappen dus naast zijn oude maat Ricciardo op de grid, wordt dat spektakel? Een beetje wel, maar niet op de manier waarop we gehoopt hadden. In tegenstelling tot gisteren, komt Verstappen niet geweldig van zijn plek. De honingdas daarentegen vertrekt alsof hij door een bij gestoken is. DR3 gaat naar P1 en leidt zo voor het eerst een race sinds zijn vertrek bij Red Bull.

Verstappen heeft nog een beetje extra pijn. Waar hij namelijk een plekje verliest, wint zijn grote rivaal Hamilton juist een stekje ten opzichte van Norris. Dat betekent dat HAM op zijn harde banden dus direct aansluit achter Verstappen voor nu. Dat wordt al meteen spannend als de twee richting de Variante della Roggia denderen. Lewis kiest de buitenkant, maar uiteraard laat Max ‘m met verve staan. De Brit moet daardoor uitwerken over de randstenen. Dat kost Lewis zijn gewonnen plek ten opzichte van Norris en zo heeft Verstappen opeens weer wat meer ademruimte.

In dezelfde chicane gaat het fout voor de top op heden zo goed presterende Giovinazzi. De Italiaan heeft bij de start de Ferrari van Sainz te grazen genomen en rijdt zo op een knappe zesde plaats met de Alfa. De feestvreugde duurt echter niet lang. GIO schiet helemaal in zijn eentje iets door en kiest daarna dezelfde route als Hamilton.

Bij het terug invoegen op de baan, komt hij echter ongelukkig in aanraking met Sainz. De Italiaan stuitert daarbij de banden in. Het zorgt voor een gele vlag en een virtual safetycar. Dat mag gerust een ‘breek’ heten, want de wedstrijdleiding gaat tegenwoordig vrijwel standaard voor een echte safetycar. Het is allemaal wel jammer voor GIO. Die had een lekker resultaat wel kunnen gebruiken met het oog op zijn kansen op een stoeltje voor volgend jaar.

De virtuele safetycar duurt niet heel lang. Vervolgens zien we dat het drama bij Alpha Tauri compleet is. Nadat Tsunoda al niet eens aan de start kwam, valt nu Gasly ook uit met een probleem. Vorig jaar won het team hier nog de race, maar het kan verkeren. Bij Aston Martin gaat het iestje beter, maar ook niet helemaal lekker. Vettel wordt namelijk bruusk aan de kant gezet door zijn teammaat Stroll. Dat komt hem duur te staan, want door het verlies van momentum ziet de Duitser de twee Alpines en Latifi aan zich voorbij glijden. Je zou er bijna door willen stoppen met racen…

Mid Race

De race begint nu een beetje met kabbelen. Als je Monza op papier ziet, zou je zeggen dat je er makkelijk kan inhalen. In de prakrijk valt dat echter al een paar jaar tegen. Het is heel gek, want alle kenners zijn het er eigenlijk wel over eens dat minder downforce en lange rechte stukken naar heftige remzones zijn wat de F1 nodig heeft om meer inhaalacties mogelijk te maken. Op Monza wordt gereden met weinig vleugel en die rechte stukken zijn ook alom aanwezig. Desalniettemin komt Verstappen niet voorbij aan Ricciardo en bijt Hamilton zich stuk op Norris.

De wingmen laten ondertussen zien hoe het moet. Perez en Bottas halen links en rechts andere coureurs in. Uiteraard hebben zij wel te maken met wat tragere concurrenten dan de twee snelle McLarens. Vettel gaat in een verwoede poging zich terug te vechten richting top-10 in de clinch met Ocon, die zich hardhandig verdedigt. Esteban doet dat iets té hardhandig en krijgt daar een strafje van vijf seconden voor.

Het is nu een beetje wachten op de pitstops vooraan. Ricciardo heeft al een paar keer geroepen dat hij zich wil houden aan ‘plan A’. Met Verstappen in de staart is team oranje kwetsbaar voor een undercut. Maar Red Bull is te laat. Ricciardo komt namelijk als eerste binnen en Verstappen moet nu dus gaan voor de overcut.

Een ronde later komt VER richting pit. Onder in beeld zien we een hypermoderne graphic die aangeeft dat er vierentwintig-komma-nogwat procent kans is dat Verstappen de virtuele leiding van Ricciardo overneemt. We zien die kans echter al snel slinken naar nul procent. Red Bull geeft Verstappen namelijk een onkarakteristieke horror-pitstop cadeau. Verstappen staat elf seconden stil en valt daarmee ver terug.

Opeens ziet de race er heel anders uit. Waar Red Bull en Verstappen na gisteren onverwacht de grote winnaars van het weekend leken te worden, heeft HAM nu de betere papieren in handen. Als hij nu stopt komt hij volgens de berekeningen voor Verstappen weer de baan op. Mercedes kan de verleiding niet weerstaan om Lewis ondanks zijn harde banden naar binnen te roepen…Maar als Verstappen het rechte stuk opstormt, zien we dat de twee titelrivalen toch gevaarlijk dicht bij elkaar in de buurt zitten…

En dan gaat het wederom mis tussen de twee!!1! BIEM!1!! Verstappen zet zijn momentum in om Hamilton buitenom door de Rettifilio voorbij te prikken. Het is een even fraaie als opportunistische move. Max zit net-wel-net-niet voldoende langs Hamilton om écht de bocht op te eisen. Hamilton kan echter ook niet insturen want dan ramt hij de Nederlander. Het gevolg is logisch.

Hamilton geeft Verstappen heel weinig ruimte en MV33 kiest voor de weg over de kerbstones. Daar begint de RB16B een beetje te stuiteren en als HAM instuurt hobbelt VER pardoes op en over de W12 heen. Beide kemphanen eindigen in de grindbak, wat voor een koddig beeld zorgt. De schuldvraag zal ons nog lang bezig houden. De zero points kunnen nu al afgevinkt worden.

Finish

Max en Lewis zorgen voor een safetycar, die alle coureurs die nog niet gestopt zijn aangrijpen om dat alsnog te doen. Als de race weer losgaat, is Ricciardo de leider in de wedstrijd voor Leclerc, Norris, Perez, Sainz en Bottas. De Ferrari’s kunnen qua reespees en vooral qua topsnelheid echter niet mee en worden al snel om de oren gereden. Daarna leidt Ricciardo voor Norris, Perez en Bottas. Het domme is alleen dat Perez voorbij is gegaan aan Leclerc door het afsnijden van de chicane. Daar krijgt de Mexicaan vijf seconden straf voor. Mazepin en Schumacher laten zien dat de kou uit de lucht is bij Haas F1 door elkaar gewoon nog maar een kusje te geven.

We kijken hierna met spanning toe of Perez dan wel Bottas de oranje brigade kunnen bedreigen. Maar waar hun kopmannen zich eerder al stukbeten op de papaya’s, blijkt al snel dat ook de twee wingmannen er niet voorbij komen. Zo rijdt Daniel Ricciardo het treintje als professionele machinist naar de finish. Wat een dag is dit voor de honingdas. Het hele jaar wordt hij afgedroogd door Norris, hoofdschuddend eindigde hij races…Nu wint hij gewoon. Dat is dan toch weer de magie van Monza.

Norris wordt dus tweede en maakt het de eerste een-twee voor McLaren sinds de uitvinding van het gesneden brood. Bottas erft de derde plek van Perez, die gewoon even Leclerc terug voorbij had moeten laten. De Mexicaan wordt nu als vijfde geklassificeerd achter diezelfde Leclerc.

De tweede helft van de top-10 wordt aangevoerd door Sainz, die gevolgd wordt door Stroll, Alonso, Russell en Ocon. Latifi, Vettel, Giovinazzi, Kubica en Schumacher vallen buiten de boot, maar halen tenminste wel de finish. Dat kan niet gezegd worden van Mazepin, Verstappen, Hamilton, Gasly en Tsunoda. En dan nu…op naar Ruslân!

UPDATE 1: Toto Wolff is van mening dat Max Verstappen een tactische overtreding op Lewis Hamilton maakte in de race van vandaag.

UPDATE 2: Verstappen heeft van de FIA straf gekregen.

