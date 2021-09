Hamilton: “Ik heb nooit gezegd dat ik doodging ofzo”

Lewis Hamilton reageert op de verwijten van Helmut Marko dat hij zich aanstelde na de crash op Monza.

Dit weekend is het eindelijk weer zover. Na bijna twee weken zonder Formule 1, strijkt het circus de komende dagen neer in Rusland, in Sochi om precies te zijn. En al kijken we het liefst vooruit, er valt nog genoeg te zeggen over de laatste race op Monza.

Daar gooide Lewis namelijk keihard de deur dicht voor Verstappen kwamen Max en Lewis onzacht met elkaar in aanraking en vielen ze allebei uit. Lewis kon niet meer verder omdat de auto van Verstappen bovenop die van hem stond.

Na afloop klaagde Lewis over pijntjes in de nek. Ook was hij boos dat Max niet even was komen kijken hoe het met hem ging. Waarschijnlijk durfde die dat niet, bang om omver gereden te worden door de achteruit-slippende wagen van Lewis.

Red Bull-opperhoofd Helmut Marko kon het geklaag van Lewis niet waarderen en sneerde dat hij wel heel aparte dingen deed voor iemand met extreme nekpijn. Zo zat Lewis de maandag na de race al bij een modeshow in New York. En 7 uur vliegen doe je niet als je écht last hebt. Aldus Onkel Helmut.

Lewis Hamilton reageert

Vandaag was de eerste mogelijkheid voor Lewis om zijn kant van het verhaal te vertellen. Vrij vertaald zei hij er het volgende over:

“Het is toch niet vreemd dat je wat last overhoudt wanneer er een auto bovenop je hoofd terechtkomt. Ik voelde gewoon wat pijnt na de crash en heb afgelopen week met onder meer acupunctuur gewerkt om daar vanaf te komen. Ik heb nergens gezegd dat ik doodging ofzo. We moeten nu verder, ik ben blij dat ik zonder heftige blessures uit dit ongeluk ontsnapt ben” Hamilton stelt zich helemaal niet aan, volgens Hamilton

Lewis Hamilton geeft verder aan dat hij ook liever naar voren kijkt en wil zich concentreren op de titelstrijd. Hij hoopt dat Max zijn zenuwen in bedwang kan houden en dat er niet nog meer aanvaringen gaan komen tussen beide heren.

Over aanvaringen gesproken, het weer in Sochi is allesbehalve mooi geweest afgelopen dagen. En het zou zomaar kunnen dat er zondag weer een plens regen valt. Hopelijk niet zoveel als op Spa, maar goed voor wat spektakel is het altijd wel.

En doorrrrr!