Koop deze ieniemienie kleine Honda S660 gewoon in Nederland

Gewoon in Nederland te koop, een Honda S660. Eén vereiste, je moet niet al te groot zijn als je er je rondjes in wil gaan rijden.

Sommige auto’s doen niet direct een belletje rinkelen, ook niet bij uw Autoblog scribent. De Honda S660 is er daar 1 van. Sterker, ik had er nog nooit van gehoord. Maar toen onze onvolprezen hoofdredacteur met de tip kwam dat er eentje in Nederland te koop staat, wilde ik me er toch even in verdiepen.

Waarvan akte. Gelukkig hebben we hier collega’s als @willeme rondlopen, die weleens lijstjes maken. En in 1 van die lijstjes stond ook deze Honda S660. Kon ik me toch een beetje inlezen.

Wat is de Honda S660 voor iets?

Nou, dit ieniemienie kleine Hondaatje is een zogeheten Kei-car. De oplossing van Japan betreffende het verkeersprobleem aldaar. Dat zit zo. Kleine auto’s nemen minder ruimte in, dus er kunnen er meer van op dezelfde oppervlakte staan.

En om nou te zorgen dat meer mensen zo’n autootje kopen, is de belasting lager dan op grote auto’s. Maar een lage belasting is 1, als je alleen maar suffe hokjes bouwt, koopt alsnog bijna niemand zo’n ding.

En daar komt -onder meer- deze Honda om de hoek kijken. Het is namelijk een briljant machientje. Met de nadruk op -tje, want hij is namelijk net 3,39 meter lang, 1.47 meter breed en nog geen 1 meter 20 hoog. Het gewicht ligt rond de 830 kilo.

660cc en slechts 64 pk

Inderdaad, zoals de naam al deed vermoeden, zit er een motortje in dat slechts 660cc meet. Daaruit weet deze Honda een vermogen te halen van 64 pk. Nou lijkt dat heel weinig, maar aangezien een beetje watermeloen meer weegt dan deze auto, valt dat nog best mee.

Je haalt er in ongeveer 10 seconden de 100 mee en de top ligt rond de 160. Maar daar gaat het niet om. In zo’n skelter heb je met 50 kilometer per uur ook al de grootste schik. Voordeel is ook dat de Honda S660 extreem zuinig is, gemiddeld rond de 1 op 18.

Deze Honda S660 is er overigens eentje met de cvt-automaat. En nou willen we daar niet teveel aan afdoen, maar met de handbak is hij wel een stukje leuker. Maar daarvoor moet je naar Japan, dus we hebben niet veel te willen.

Koop je eigen Honda S660 in Nederland

Mocht je denken, zo’n Kei-car wil ik zelf ook wel, dan treft dat. Ondanks dat hij hier nooit is geleverd, staat er namelijk eentje te koop, gewoon in Nederland. Hij heeft slechts 26.584 km gereden, staat op Nederlands kenteken en kost 23.950 euro’s. Het stuur zit alleen wel aan de rechterkant.

Net als bij de Suzuki Cappuchino van destijds. Maar daar had de marketingafdeling van dat merk een briljante slogan op bedacht en die luidde; “Dit is de Cappuchino. Het stuur zit expreszo”. Misschien kun je zelf ook zoiets verzinnen als men erover begint.

Maar goed. Terug naar deze Honda S660. Als jij hem wil kopen, klik dan gauw op de advertentie. Met één verzoek. Mocht je tot aanschaf overgaan, schrijf je dan alsjeblieft in voor “Mijn Auto”. Het lijkt ons geweldig om die boomlange @wouter achter het stuur van dit machientje te zien zitten!!