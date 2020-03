Hamilton is in shock: GP van Australië gaat gewoon door

De huidige koning van de Formule 1 is niet bang om zijn mening te laten horen. Lewis Hamilton is namelijk niet blij dat de eerste F1-race van het kalender in Australië gewoon doorgaat, terwijl het coronavirus steeds meer mensen treft.

Evenementen die worden afgelast, Brabanders die bij het eerste kuchje thuis moeten werken, vliegtuigen die leeg heen en weer vliegen. Het coronavirus SARS-CoV-2 zorgt voor een flinke opschudding over de hele wereld. Eentje die eerder erger lijkt te worden, dan beter. Het is nu zelfs zo erg dat beurzen die pas in juni (!) plaats moeten vinden, nu al worden afgelast. Maar een Formule 1-race met plek voor 80.000 bezoekers? Die mag gewoon doorgaan, natuurlijk.

We hebben het vandaag over de GP van Australië. In theorie zouden ze zondagochtend nog een streep door het evenement kunnen trekken, maar daar is nu nog geen sprake van. En dat vindt Hamilton een beetje schokkend.

Ik ben heel, heel erg verbaasd dat we hier allemaal zijn. Ik denk dat het fantastisch is dat we in de motorsport kunnen racen, maar het is wel heel erg schokkend dat we hier nu in Australië zijn. Er zijn heel veel fans hier aanwezig en het lijkt alsof de rest van de wereld aan het reageren is op het virus. We hebben al gezien dat Trump de grenzen met Europa heeft gesloten en dat de NBA is gestaakt. Toch gaat de Formule 1 gewoon door. Lewis Hamilton

Niet dat hij zelf ziek is: hij ontsmet continu zijn handen en raakt niets aan. Maar hij is wel bezorgd om de grote massa aan fans die naar het evenement komt. Waarom het evenement tóch doorgaat? “Geld is koning”, aldus de regerende kampioen. “Ik hoop maar dat we in de toekomst geen doden hebben.”

Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen waren eveneens bij de persconferentie, ook zij vragen zich af waarom het evenement in hemelsnaam doorgaat. “Natuurlijk moeten we de FIA vertrouwen”, zegt Vettel, “maar aan de andere kant moeten we ons wel afvragen waarom we hier zijn.” Raikkonen: “Als het aan de teams had gelegen, dan denk ik niet dat we hier waren geweest.”

Op dit moment valt het in Australië allemaal nog wel mee. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waren er gisteren 112 mensen met het coronavirus. Maar dat is het punt niet. De Formule 1 is een internationaal circus met fans, teams en media van over de hele wereld. Gisteren waren er al drie F1-teamleden die in quarantaine zaten vanwege het virus. Volgens diverse media is dat aantal sindsdien alleen maar toegenomen. Dat maakt het voor de teams lastiger – pitstops worden immers niet in hotelkamers uitgevoerd – maar qua gezondheid kan het al helemaal een ramp zijn. Tachtigduizend mensen die ten tijde van een pandemie met elkaar een race gaan kijken? Dan kan dat cijfer van 112 mensen zomaar eens op gaan lopen. De bezorgdheid van Hamilton om het coronavirus in Australië, lijkt dus niet geheel onterecht…

Via: Motorsportweek. Foto: 2019 Australian Grand Prix, Sunday door Paul Ripke.