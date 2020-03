Tesla wil nóg een Gigafactory uit de grond stampen

Na een uitbreiding in Europa en China wil de elektrische autobouwer het thuisfront gaan versterken. In het midden van Amerika moet daarom een extra Gigafactory gebouwd worden.

Tesla is een autofabrikant waar je als klant lang op moet wachten. Neem de Model 3. In 2016 mocht de wereld die voor het eerst zien, pas drie jaar later mocht de eerste Nederlander de auto in ontvangst nemen. Op dit moment heeft het bedrijf zelfs net zoveel voertuigen op de planning staan als dat het nu bouwt: de Cybertruck, Semi en Roadster, tegenover de S, 3 en X. De productie van de Y wordt inmiddels gestart, die hangt in dit verhaal er dus tussenin.

Het probleem is eenvoudig: de productiecapaciteit. Tesla kan met haar fabrieken simpelweg niet aan de vraag voldoen. Musk wil kennelijk dit probleem op gaan lossen: op Twitter zegt hij namelijk nog zo’n Gigafactory te willen bouwen. Na zijn uitstapjes naar Shanghai en Berlijn gaat hij weer aandacht schenken aan het thuisfront, de volgende Gigafactory moet in Amerika komen te staan. Centraal Amerika, om precies te zijn.

Scouting locations for Cybertruck Gigafactory. Will be central USA. — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2020

Wie bovenstaande Tweet negeerde en nu denkt aan Costa Rica en Panama: niet die Centraal-Amerika. Nee, de vijfde Gigafactory komt wel in de Verenigde Staten van Amerika te staan. In deze fabriek gaan ze straks Model Y’s bouwen voor de oostkust van het land. Kunnen alle hippe mensen in San Francisco en Los Angeles straks dus lekker in crossover Tesla’s rijden. Voor die fabriek is Musk nu locaties aan het scouten, maar het lijkt alsof er nu twee plekkies in the running zijn.

Giga Texas? — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2020

Naast Texas, denkt Musk namelijk ook aan Nashville, Tennessee. Dat schrijft Techcrunch op basis van anonieme bronnen. Naast de Model Y, wil Tesla in deze derde Amerikaanse Gigafactory ook de Cybertruck in elkaar schroeven. Mocht dit nieuws kloppen, dan zou Tennessee wel een hub worden voor elektrische auto’s. Volkswagen en Nissan bouwen in de staat namelijk ook EV’s.

Op dit moment heeft Tesla twee Gigafactories in de Verenigde Staten. In Nevada produceren ze accupakketten en elektrische motoren voor de Model 3, in New York maken ze zonnecellen. Tesla heeft ook niet-Gigafactory-fabrieken, zo produceert het bedrijf in Californië de modellen S, 3 en X. In Tilburg staat er ook zo’n niet-Giga-fabriek. In Berlijn moet straks de vierde Gigafactory komen te staan, in Shanghai worden sinds kort auto’s geproduceerd. Al wordt de fabriek volgens onderstaand YouTube-filmpje nóg groter.