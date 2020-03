GP Australië krijgt toch te maken met coronavirus

Gaat de GP van Australië wel door, nu het coronavirus daar is gearriveerd?

Het coronavirus laat zijn sporen na, ook in de Formule 1. De Grand Prix van China is inmiddels al uitgesteld. Logisch, want daar is het virus ontstaan. In Australië leek het lange tijd goed te gaan. Sterker nog, er werd aangekondigd dat het publiek ook gewoon welkom was!

Publiek

De legende wil dat het Australische publiek het beste publiek ooit is, aldus de regerend wereldkampioen. Het kwam dus als een verrassing dat het Australische publiek erbij gaat zijn. Dit optimisme wil niet zeggen dat het virus niet aanwezig is in Australië.

Opgesloten

Sterker nog: het coronavirus heeft het Formule 1-circus bereikt. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Een lid van het McLaren-team en de twee leden van het team van Haas zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Dat wil zeggen, alle drie zitten ze ‘opgesloten’ in hun hotel. Een belangrijke kanttekening: de drie medewerkers zijn positief getest qua symptomen. De definitieve uitslag moet nog volgen.

112 gevallen

In Australië zijn er 112 gevallen bekend en zijn er inmiddels 3 mensen aan overleden. Hoeveel mensen er intussen alweer genezen zijn, wordt niet vermeld. In Victoria (waar er geracet wordt) zijn er 21 gevallen. Er zijn wel twee scholen op dit moment gesloten. Volgens een woordvoerder heeft de Australische overheid een enorm risico genomen door de financiële belangen van de F1-race belangrijker te vinden de kans dat het virus zich sneller zal verspreiden.

Catastrofe

Alle teams zij inmiddels al aanwezig. Het circuit is al omgebouwd en overmorgen worden de eerste vrije trainingen verreden. In Bahrein heeft men besloten de race zonder publiek door te laten gaan. Aangezien de GP van Australië geen prestigeobject is van een oliestaat, moet er daadwerkelijk geld verdiend worden aan de tickets. De race zonder publiek door laten gaan zou een financiële catastrofe kunnen worden voor de organisatie van de openingsrace.