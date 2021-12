Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2021

Wie pakt in Abu Dhabi de pole position, voor het wereldkampioenschap Formule 1 van 2021!1?!

Spann0nd! Na morgen weten we wie zich de wereldkampioen Formule 1 van 2021 mag noemen. Wordt Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit? Of wordt Lewis Hamilton in zijn eentje de nieuwe Rekordmeister door zijn achtste titel te pakken? Wij oranje brillen hopen natuurlijk op het eerste. Maar na de trainingen van gisteren en vanochtend, vrezen we voor het tweede.

Mercedes en Hamilton leken in de trainingen, eigenlijk zoals vanaf de race in Brazilië al, weer uitermate snel te zijn. Wordt het dan alsnog een gevecht tegen de bierkaai voor onze held Max? Het heeft er alle schijn van, maar de hoop sterft het laatst, dus we gaan toch gewoon met frisse moed kijken natuurlijk. Om te beginnen met de kwalificatie van vandaag. Hoeveel sneller is Mercedes dan Red Bull echt?

Q1

MV33 is de eerste van de twee kemphanen die een tijd op de klokken zet. Max gaat naar P1, maar niet veel later zien we dat Hamilton al een stuk sneller onderweg is. De Brit is in zijn eerste poging maar liefst vier tienden sneller dan onze held. Ouch. Gelukkig gaat Verstappen daarna voor nog een rondje, waarmee hij het verschil met LH44 terugbrengt tot ongeveer een halve tiende. Dat is al wat makkelijker te accepteren.

De andere coureurs doen vandaag natuurlijk ook mee. Bottas sluit zoals we dat van hem mogen verwachten in zijn laatste raceweekend voor Mercedes aan op een tiende van de tijd van Lewis, Perez zit op drie tienden. Het zijn echter Schumacher en Norris die de aandacht opeisen, omdat zij tikkertje spelen met een van de bollards die fungeren als baanmarkering. Dit zorgt kortstondig voor een voor het gevoel ietwat overdreven rode vlag.

Terwijl we aan boord meekijken met Charles Leclerc, is het even de vraag wie afvallen in Q1. Naast de Hazen staan in de slotminuten ook Vettel, Raikkonen en Latifi in de gevarenzone. Wordt het een vroege exit voor Kimi in zijn laatste F1 kwalificatie? Dat krijgen we in eerste instantie niet te zien in beeld, want de regie laat zien hoe Hamilton de snelste tijd van het weekend rijdt. Maar dan toch, Kimi staat binnen in zijn pitbox, dus dat wordt ‘m niet. De twee Astons weten zichzelf wel op het nippertje te redden. Dat is slecht nieuws voor de coureurs van Williams en Haas F1, want voor die twee teams is de kwalificatie na Q1 voorbij.

De afvallers: Russell – Latifi – Raikkonen – Schumacher – Mazepin

Q2

Lewis Hamilton staat aan het begin van Q2 alweer te trappelen om van kiet te gaan einde pitstraat. Verstappen staat niet ver achter hem. Vooraf was het de vraag of Red Bull en Mercedes wellicht een andere strategie zouden kiezen voor wat betreft de banden. Dat lijkt echter niet het geval te zijn, want voorlopig gaat iedereen behalve de Astons naar buiten op de medium compound. De Astons zitten er de afgelopen races gewoon niet zo lekker bij, dus zij moeten eigenlijk wel.

Hamilton gaat nar een 1:23.185. Verstappen komt daarna over de meet met een 1:23.189. Bottas volgt op 61 duizendsten van Hamilton, maar Perez laat het weer afweten. Hij geeft een dikke halve seconde toe op Hamilton en Verstappen. Die moet dus nog even wat Jalapeños verorberen.

De Alpines en Ferrari’s laten de eerste minuten van de sessie even voor wat het is en gaan daarna wel los op softs. We zien dat dit een bedreiging zou kúnnen zijn voor Red Bull en Mercedes als Sainz naar P1 gaat. Leclerc is slechts 28 duizendsten langzamer dan zijn teammaat, maar staat daarmee vierde, omdat HAM en VER nog tussen beide staan. Als nu meer coureurs onder de tijden van de topper kunnen duiken op rood, moeten de toppers er wellicht ook aan geloven…

Max moet er wellicht sowieso aan geloven als we zien dat hij het eerste foutje maakt in deze pressure cooker. In een poging om nog een snel rondje op de klokken te zetten, begaat Max een unforced error door zijn voorwielen te blokkeren in de eerste bocht. Dat levert hem een dikke flat spot op, wat heel slecht nieuws is. Max heeft namelijk ook zijn beste tijd in deze sessie gereden op deze set banden en zou daar dus op moeten starten als het zo blijft.

En jawel, gedwongen of niet, Red Bull opteert voor de softs met zowel Max als Sergio. In het geval van Sergio is dat een logische keuze. In het geval van Max is het misschien een moetje. Vooraf heeft Horner namelijk al aangegeven dat starten op de softs zou betekenen dat je je conformeert aan een tweestop-strategie. Misschien hadden ze het risico moeten nemen om Max nog een keer naar buiten te sturen op geel. Aan de andere kant, als hij dan niet een snellere ronde had gereden had hij op een gare set banden moeten starten.

Achter het gevecht om de titel gebeurt er ook vanalles. Het is weer dringen om ruimte te vinden voor een optimaal laatste rondje. De meesten gaan daarbij voor softs, alleen de Mercs, Alpha Tauri’s en Giovinazzi opteren voor de mediums. Opvallend genoeg haalt Yuki the Rookie op die mediums de top-10, terwijl Gasly dat niet redt. Dat betekent dat de Japanner op de valreep voorkomt dat hij het hele jaar door zijn teamgenoot outqualified is. Naast Gasly zijn ook Alonso, Stroll, Giovinazzi en Vettel de bok.

De afvallers: Alonso – Gasly – Stroll – Giovinazzi – Vettel

Q3

Dit keer trappen de Bulli’s ‘m af. Perez geeft Verstappen een tow. Dat doet de Nederlander veel goed, want zijn tijd is veel beter dan die van Hamilton. Het scheelt in de eerste poging ruim een halve seconde! Ook Bottas komt er niet aan te pas, die is zelfs een seconde langzamer dan Verstappen. De Fin staat daarmee zelfs achter Tsunoda, die net als Takuma Sato ooit precies op tijd wakker lijkt te zijn geworden om met een goed gevoel de winter in te gaan. Helaas wordt de tijd van Tsu echter afgepakt, hij heeft in de laatste bocht de track limits overschreden. Omdat Perez nu echter sneller is dan BOT, blijft voor VB77 de vierde plek voorlopig zijn deel.

En dan de tweede pogingen. Gaat Mercedes Bottas nu opofferen om Hamilton een tow te geven? Neen. Toch is Hamilton in de eerste sector minder dan een duizendste langzamer dan Verstappen. Maar in de tweede sector gaat het mis voor LH44. Hij zit daar twee tienden boven de tijd van Verstappen. Dat is teveel, zeker omdat Max al het hele weekend het snelste lijkt in de derde sector. Max Verstappen op pole!

Norris peurt er op het laatst nog een rondje uit voor P3, met Perez op P4. Dit keer is het vooral de wingman van Mercedes die het af laat weten. Sainz staat namelijk nog voor VB77 op P5. Tsunoda, Leclerc, Ocon en Ricciardo maken de top-10 compleet. Och och, als Max nou op geel zou starten, dan was ‘ie nu gewoon al bijna campeão geweest…Nu wordt het echter nog even ernstig bibberen met het oog op de strategieën. Straatfeest?

F1 kwalificatie Abu Dhabi: De volledige uitslag