Hamilton mag een Ferrari F1 bolide uitproberen - Autoblog.nl

Lewis Hamilton krijgt toch nog de kans om een Ferrari F1 bolide uit te proberen.

Mercedes F1 en Lewis Hamilton zijn nog steeds bezig met hun extreem lange voorspel voor hun onvermijdelijke nieuwe verstrengeling. Als het eindelijk zover is, kan de notie dat Hamilton als ervaren kampioen ooit nog voor Ferrari gaat rijden feitelijk de ijskast in. Lewis is immers al 36 jaar oud en gaat normaal gesproken dus, hoe goed hij ook is, richting het einde van zijn carrière.

Ferrari

Met name voordat HAM zijn recent afgelopen contract bij Mercedes tekende, was er even sprake van dat hij met Sebastian Vettel van plaats zou ruilen. Met de kennis van nu zal de Brit blij zijn dat het niet zover kwam. Maar aan de andere kant, het blijft voor elke coureur iets magisch om in een rode F1 bolide van het Italiaanse merk te stappen.

Paolo Barilla

LH44 krijgt alsnog die kans, als het aan Paolo Barilla ligt. Je kent Paolo wellicht van de de merknaam op die doos Penne die je net verorberd hebt. Barilla is namelijk telg van de familie die steenrijk is geworden met het gelijknamige pastabedrijf en mag zich dezer dagen miljardair noemen. Als echte diehard F1 fan met wat levenservaring, zou je Paolo ook kunnen kennen van zijn eigen race carrière.

Le Mans en F1

De beste man is namelijk gewoon een Le Mans winnaar, dankzij zijn zege in de New Man Joest Porsche 956B naast Klaus Ludwig en Louis Krages. Tevens reed hij ooit vijftien F1 races voor Minardi in 1989 en 1990, waarin hij vier keer aan de finish kwam, met als beste resultaat een elfde plaats. Nadien trok hij zijn conclusies en beëindigde hij zijn carrière als coureur om in het familiebedrijf te werken.

Monaco

Als fan van de sport met een vermogen, heeft Barilla echter de nodige leuke speeltjes. Daaronder ook een Ferrari 312B, ooit bestuurd door Clay Regazzoni die er in 1970 zelfs de Italiaanse Grand Prix mee won. Voor de lol heeft Barilla met die auto meegedaan aan de historische Grand Prix in Monaco. Dat vond hij tof, maar hij zou het niet nog eens doen. In plaats daarvan, zou hij het wel appreciëren als niemand minder dan Lewis Hamilton achter het stuur kruipt. Tegen de Italiaanse tak van Motorsport.com zegt Barilla:

Ik heb er zelf in Monte Carlo mee gereden en dat heeft me echt geraakt. Maar de auto is lastig te besturen, dus dat ga ik niet nog eens doen. Ik sta er voor open om de sleutels een dagje uit handen te geven. Het zou dan aan een coureur moeten zijn die de emoties kan waarderen die erbij komen kijken als je achter het stuur van deze auto zit. Ik denk dat Lewis Hamilton zo’n coureur is. Als ik hem hoor praten over rijden, voel ik gewoon dat hij een coureur is die de bijzonderheden van deze auto kan waarderen. Paolo Barilla, gebruikt op internet het alter ego Al Dente

Waarvan akte.