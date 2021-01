Kies maar: 2 MotoGP Ducati's te koop! - Autoblog.nl

Zelden is er ECHT een ex MotoGP Ducati te koop, op dit moment staan er 2 op verschillende continenten in de verkoop.

Niet 1 maar 2 Ducati ex MotoGP fietsen te koop

Ducati staat er niet om bekend dat ze haar ex-MotoGP fietsen zomaar in de uitverkoop doen. De fanbase is overigens groot genoeg om daar wel gegadigden voor te vinden natuurlijk. De mannen uit Bologna kapitaliseren daar sowieso toch wel handig op met special editions of simpelweg unieke modellen als de Ducati Desmosedici.

Maar nu staan er dus tegelijkertijd 2 Ducati’s te kopen met duidelijke MotoGP heritage.

Online Veiling Ducati MotoGP ‘Nicky Hayden livery’

Een online veilinghuis waar collectables worden aangeboden. Waar hebben we dat eerder gehoord..? Maar ditmaal handelt het over tweewielers en Iconicmotorbikeauctions is de website waar op dit moment de veiling loopt van een ex MotoGP Ducati. In dit geval is het verhaal iets anders dan de plaatjes hieronder suggereren.

Nee dit is niet de motorfiets waarop Nicky Hayden zijn MotoGP meters maakte toen hij voor Ducati reed. De motor is in ‘zijn’ kleuren uitgevoerd maar de basis is naar alle waarschijnlijkheid de motor waarop Randy de Puniet in 2011/2012 uitkwam in het Ducati satelliet team: Pramac. Vervolgens werd de motor in de 2013 livery van Nicky Hayden uitgevoerd.

Wat valt er over de motor te vertellen. De mooiste quote is die over het blok op de veilingsite: “The engine is supposed to redline at 20,000 RPM, and when raced the redline would have been bumped to 22,000 RPM. The sister bike to this is restricted to 17,000 rpm, but this bike has not been revved that high so the current redline is not known“. Kijk, preciezer kunnen ze het niet voor je weergeven.

Dat is overigens ook in de geest van de aangeboden fiets. Want mocht je gaan bieden op deze motor en de gelukkige eigenaar worden dan wordt er ook een setje voorwaarden meeverkocht.

Eén daarvan is dat je de motor bij Ducati moet laten onderhouden en dat je er niet zomaar op mag rijden. Maar toch, briljant ornament voor in de hoek van de kamer naast de open haard lijkt ons. Overigens worden er van deze veiling ook prints verkochts en de opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan de Nicky Hayden Memorial Foundation. Hier vind je de veiling van de Ducati.

Ex Troy Bayliss 2003 MotoGP Ducati

Of je kiest voor de ex-motor van Troy Bayliss. Je weet wel, naast al zijn titels vooral ook bekend van het verhaal over zijn gestolen motor.

Maar gisteren verscheen online ineens één van zijn Ducati MotoGP motorfietsen te koop. Bij DK Engineering, op hun beurt weer bekend van onder anderen de ex sultan van Brunei grijze Ferrari F40.

Maar goed. Te koop bij DK Engineering (voor een niet nader genoemd bedrag) de 2003 Ducati MotoGP GP3 van Troy Bayliss. We hebben het hier over het prille begin van de MotoGP en Troy Bayliss die vanaf 1998 voor Ducati in het World Superbike kampioenschap reed.

Bayliss stapte als een van de eersten in 2003 op de V4 GP fiets van Ducati. Elke rijder had 2 motoren tot zijn beschikking (teammaat van Bayliss wat Loris Capirossi destijds). En de motor die hier wordt aangeboden zou de ‘primary bike’ van Troy zijn geweest in de eerste helft van 2003.

Ook hier zal ergens nog wel een verklaring van Ducati bij horen over wat je er wel en niet mee mag. Maar de ‘provenance’ van deze MotoGP Ducati is nog iets sterker dan van het eerste exemplaar wat we hierboven beschreven.

Maar goed, beide motoren lijken prima manieren om je lockdown-garage wat extra kleur te geven de komende tijd.

fotocredit: Iconicmotorbikeauctions.com + dkeng.co.uk