Hamilton onder vuur na aftrappen Skyline

Hamilton ligt onder vuur vanwege zijn escapades met een gehuurde Skyline.

Ergens is er iets heel erg tofs om een buitencategorie coureur lol zien hebben in een van de tofste auto’s ooit gebouwd. Het gaat in dit geval om Lewis Hamilton, misschien wel de beste coureur ter wereld. Afgelopen week doken er beelden op dat de zevenvoudig wereldkampioen met een Nissan Skyline GT-R aan het scheuren was door de straten in Tokyo.

Ondanks dat het filmpje slechts een minuutje duurt, is de plot en het script van een veel hoger niveau dan Fast & Furious: Tokyo Drift. De beelden kun je uiteraard hier ook bekijken.

Hamilton onder vuur

Naar het schijnt nam Lewis Hamilton de beelden op tijdens de Grand Prix van Japan. Je kunt zien hoe hij met een witte Nissan Skyline GT-R (R34) aan het crossen is. Daarbij maakt hij de nodige donuts en haalt hij andere capriolen uit. Je kan daarover ook lezen in dit artikel van @loek.

De auto was niet van Lewis Hamilton zelf, maar was gehuurd. Wat blijkt, de verhuurmaatschappij – Omoshiro – is helemaal niet blij met de gratis reclame van Lewis Hamilton. Omoshiro is een waanzinnig tof bedrijf dat voornamelijk Japanse legendes verhuurt. Het mooie is, die zijn zelden standaard. Dat lijkt ook met deze Skyline het geval te zijn.

Staartje?

De escapades van Lewis Hamilton werden niet op prijs gesteld. Het Amerikaanse Carbuzz sprak namelijk met Omoshiro over de kwestie. Die hebben aangegeven dat het inderdaad om deze specifieke Nissan Skyline GT-R gaat.

Het ziet er naar uit dat Lewis Hamilton nog een probleem gaat krijgen. Op dit moment kon Omoshiro niets zeggen van hun advocaten. Het ziet er naar uit dat ze toch juridische stappen gaan ondernemen. Ondanks dat de toko meer naamsbekendheid heeft dan ooit, staat er niemand boven de wet in Japan. Carlos Goshn niet, maar Leiws Hamilton dus evenmin. Naar het schijnt kan Hamilton een reprimande verwachten.

De auto in kwestie is de auto die je ziet op de afbeeldingen. Dus mocht je in Japan zijn en op zoek zijn naar een leuk autoverhuurbedrijf, dan moet je zeker even kijken bij Omoshiro. Ze hebben van alles, waaronder een grote collectie Subaru’s BRZ en een hele toffe Nismo 380RS. Daar zouden we nog wel graag een blokje mee om willen, uiteraard zullen we daarvan geen driftvideo’s uploaden…

Fotocredits: Omoshiro.

